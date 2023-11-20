İYİ Parti'de Ümit Dikbayır, ihraç istemiyle disipline sevk edildi

REKLAM advertisement1

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

DHA'da yer alan habere göre Zorlu, Türkiye'nin sorunlarının üstünü örtmek için yapay gündemlerin üretildiğini belirterek, "Bir yanda anayasa gündemi, diğer yanda yalan ve iftiralarla bezenmiş İYİ Parti haberleri. Gündemde ne yok derseniz, ben size söyleyeyim. Ekonomi ve işsizlik. Enflasyonla mücadelede atılacak adımlar, alım gücünü artırmak için somut hamleler hakkında ne yazık ki her gün artan derin bir sessizlik hakim. Bakın, Çalışma Bakanı Sayın Işıkhan ne dedi; 'Ülkemizde aşırı yoksulluk bulunmamakta.' Ben size Aile Bakanlığı'nın verileriyle bazı gerçekleri ortaya koymak istiyorum. Bu verilere göre; aşırı yoksulluk çeken ailelerin dahil edildiği Aile Destek Programı'ndan 2023 Ocak- Temmuz döneminde 3,7 milyon hane yararlandı. Milyonlarca vatandaşımız derin yoksullukla mücadele ederken ortaya konulan bu gerçeklik, hepimiz için vahim bir tabloyu gözler önüne seriyor" diye konuştu.

REKLAM

"DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLMİŞTİR"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zorlu, parti kasasındaki 132 milyon liranın eksik olması iddiaları ile ilgili, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın 'Hakkımdaki iddiaların birisi bile kanıtlanırsa milletvekilliğinden istifa edeceğim' şeklindeki ifadesine ilişkin şöyle konuştu:

"Özellikle kamuoyumuzda bir süredir bazı istifa eden arkadaşlar esas alınarak İYİ Parti'ye haksız ve mutlak ifadelerle bir yön çizilmeye çalışıldığını görüyoruz. Elbette eleştirilere açığız. Elbette bu konudaki değerlendirmeler, yorumlar bizim için çok kıymetli. Ama iş gerçek dışı beyanlara, iftiralara geldiği zaman ben geçtiğimiz hafta da söylemiştim; bu başka bir şey. Bahsettiğiniz isim, bugün Genel Başkanımızın yetkileri çerçevesinde tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Konuyla ilgili detayları yetkili arkadaşlarımız önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşır. Şunun altını çizmek istiyorum; iyiler ve cesurlar hareketinin kuruluş felsefesinde, Türk milletinin bekası, milletimizin birliği ve bütünlüğü, bu anlayıştan, Türk milletine dayatılan bu siyasi anlayıştan kurtulması hedefi vardır. Ve bu hedefte biz ilerlemeye devam ediyoruz. Dolayısıyla bizim içimize gelen, giren, İYİ Parti'nin bu felsefesini kullanarak daha sonra da kendi çıkarları gerçekleşmediğinde bunu bir başka öyküyle millete sunmak isteyenlere iyi dikkat edilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50 + 1 sisteminin sürdürülebilirliğinin olmadığını kaydeden Zorlu, "Böylesine bir kutuplaşmayla ülkenin yönetilmesi, ülkenin ekonomik problemlerinin çözülmesi mümkün değil. Ama bir hususun altını çizmek istiyorum. Burada, 'Oran şuraya çekilir, buraya çekilir' şeklindeki teklifler bir yana, sadece bununla ülkede artan bu problemi çözemezsiniz Sayın Erdoğan. Kuvvetler ayrılığı prensibi nerede? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hakları, kazanımları, yetkisi şu anda nerede duruyor? Ülkede denetimsizlik bu kadar had safhaya çıkmış. Gelir adaletsizliği başta olmak üzere adalet sistemimizde çok büyük yaralar açılmış ve hala da devam ediyor. Böylesine vahim bir tabloyu bir sayısal çoğunluk değerlendirmesine sığdırmak da çok yanlıştır" dedi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir