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        Haberler Gündem Politika Son dakika: İYİ Parti ve CHP yerel seçimde işbirliği yapacak mı? İYİ Parti CHP'nin işbirliği teklifine ne diyecek?

        Siyasi Partiler 31 Mart'ta nasıl bir yol izleyecek?

        Yerel seçimler için geri sayım başladı. 3 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde adaylar kadar partilerin nasıl bir yol izleyeceği de merak ediliyor. Aralık ayının ilk haftasında gözler siyasi partilerin genel merkezlerinde... İYİ Parti CHP'nin iş birliği teklifini görüşecek. CHP yapılan işbirliği teklifinin detaylarını PM'de masaya yatıracak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 10:09 Güncelleme: 04.12.2023 - 10:09
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        Partilerde yerel seçim için karar günü
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        İYİ Parti CHP’nin iş birliği teklifini görüşecek. CHP yapılan işbirliği teklifinin detaylarını PM’de masaya yatıracak.

        İYİ PARTİ İŞBİRLİĞİ TEKLİFİNE NE DİYECEK?

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz hafta İYİ Parti’yi ziyaret etti. Ziyarette en önemli gündem maddesi 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdi. 2019 seçimlerinde ittifak yapan iki partinin 2024 seçimlerinde ittifak yapıp yapmayacağı merak edilirken Özel, ittifak kelimesi “eskidi, yıprandı” dedi. Akşener’e işbirliği önerdi.

        Akşener ise daha önce partisinin ‘81 ilde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz’ kararını hatırlattı. Ancak bu yeni öneriyi Genel İdare Kurulu’na götüreceğini ve orada değerlendireceklerini söyledi.

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        İki partide de hafta sonu değerlendirmeler yapıldı. CHP’nin Antalya kampında işbirliğinin detayları konuşuldu. İYİ Parti’de ise Ankara ve İstanbul başta olmak üzere işbirliği istenilip, istenilemediği soruldu.

        GÖZLER GİK VE PM'DE

        Ve beklenen gün geldi. İYİ Parti CHP ile yerel seçimde işbirliği yapılıp yapılamayacağına dair kararını Genel İdare Kurulu’nda verecek.

        CHP’de ise Parti Meclisi toplantısı yapılacak. Hem işbirliği teklifinin ayrıntıları hem de hafta sonu Antalya’da yapılan kampta alınan kararlar değerlendirilecek.

        Yerel seçimle ilgili karar açıklayacak bir diğer parti de HEDEP olacak. MYK da alınan yerel seçim kararı kamuoyuyla paylaşılacak.

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