Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika Son dakika: İYİ Parti'te "kavgalı" temayül yoklamasının sonuçları belli oldu

İYİ Parti'te "kavgalı" temayül yoklamasının sonuçları belli oldu

İYİ Parti'de hafta sonu temayül yoklaması yapıldı. Ankara'da yapılan temayül yoklamasında kavga çıktı. Ankara ikinci bölgedeki temayül yoklamasının sonucuna göre Adnan Beker 3 bin 632, Uğurhan Tiryaki bin 672, Muharrem Beşir ise bin 385 oy aldı.

Giriş: 03.04.2023 - 11:16 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İYİ Parti'te

İYİ Parti'de Ankara ikinci bölge milletvekili adaylığı için yapılan temayül yoklamasında kavga çıktı. Tansiyonun düşmesinin ardından yapılan oylamada Adnan Beker birinci olurken, birinci bölgede Koray Aydın, üçüncü bölgede ise Yüksel Arslan liste başı oldu.

İYİ Parti, milletvekili aday listelerini belirlemek için aralarında Ankara’nın da bulunduğu 15 ilde temayül yoklaması kararı almıştı. Bu karar doğrultusunda Ankara’da temayül yoklaması yapıldı. Ankara ikinci bölgedeki temayül yoklaması sırasında ise kavga çıktı. Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat'ın ekibi ile eski ABB İYİ Parti Grup Başkanvekili ve milletvekili aday adayı Adnan Beker’in ekibi arasında tartışma çıktığı belirtildi. Salonda başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KAVGALI TEMAYÜLDEN ADNAN BEKER BİRİNCİ ÇIKTI

Salonun dışına da taşan, diğer partililerin araya girmesiyle sona eren kavganın ardından partililer oy kullanmaya devam etti. Ankara ikinci bölgedeki temayül yoklamasının sonucuna göre Adnan Beker 3 bin 632, Uğurhan Tiryaki bin 672, Muharrem Beşir ise bin 385 oy aldı.

BİRİNCİ BÖLGEDE EN YÜKSEK OYU KORAY AYDIN ALDI

Ankara birinci bölgede ise, partililerden en yüksek oyu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın aldı.

Yapılan sayıma göre; Aydın 2 bin 879, eski il başkanı Yetkin Öztürk 2 bin 674 ve Kesver Ofluoğlu ise 2 bin 708 oy aldı.

ÜÇÜNCÜ BÖLGEDE İLK SIRADA YÜKSEL ARSLAN YER ALDI

Üçüncü bölgede ise; Yüksel Arslan bin 761, Genel Sekreter Uğur Poyraz bin 710, Fatih Koca ise bin 440 oy aldı. Milletvekili aday listelerinde yer alacak isimler ve sıralama konusunda ise son sözü Genel Başkan Meral Akşener söyleyecek.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Balistik rapor açıklandı
Balistik rapor açıklandı
Karadağ'ın yeni cumhurbaşkanı Milatovic oldu
Karadağ'ın yeni cumhurbaşkanı Milatovic oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Büyükelçisi Flake'e tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Büyükelçisi Flake'e tepki
Tekirdağ'da silahlı kavga: 2 ölü
Tekirdağ'da silahlı kavga: 2 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.