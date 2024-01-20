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        İYİ Parti'nin Ordu adayı belli oldu

        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden 2018 yılında istifa eden AK Parti 22, 23 ve 24'üncü dönem milletvekili Enver Yılmaz, 31 Mart'taki seçimlerde Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu İYİ Parti'ye katıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 20:33 Güncelleme: 20.01.2024 - 20:33
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        İYİ Parti'nin Ordu adayı belli oldu
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        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istemesi üzerine 2018 yılında 4,5 yıl sürdürdüğü Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden AK Parti 22, 23 ve 24´üncü dönem milletvekili Enver Yılmaz, AK Parti'den de istifa ederek, 31 Mart´taki yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu İYİ Parti´ye katıldı. Enver Yılmaz'ın, İYİ Parti'ye katılımı nedeniyle il binasında tören düzenlendi.

        Törene; İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Rıdvan Yalçın, İl Başkanı Melikşah Murat Genç ve partililer katıldı.

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        Törende konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Ordu'ya geldiğinde karşılaştığı tablo karşısında gurur duyduğunu söyledi.

        "SİYASETTE MAHALLİ ÖNDER OLMAK KOLAY BİR ŞEY DEĞİLDİR”

        Orduluların bir şehri emin ve ehil bir kişiye emanet etmek istediklerini belirten Dervişoğlu, "Siyasette mahalli önder olmak kolay bir şey değildir. Siyasi partilerin uzun zamandan beri dayattıkları siyasi şahsiyetlerle yolculuk sürdürürsünüz ama işin aslına bakarsanız bastığı yerde iz bırakan siyasetçinin de unutulmadığını görürsünüz. Bu hizmet ile mümkündür, karşılıklı paylaşılan sevgi ile mümkündür. Demokrasiye olan inanç ile mümkündür. Farklı gelir gruplarından insanların, farklı karakterdeki insanların kucaklanması ile mümkündür. Dolayısı ile bir yerde iz bırakabilmek ehil ve bütün bunun yanında da emin kişilik ile mümkün olabilir. İşte Ordulular, bir şehri emin ve ehil bir kişiye emanet etmek istiyor. Bunu gördüm. Sadece kendi partimiz ile sınırlı değil başkanımıza sevgi ve teveccüh. Bütün partilerin hatta benim rahmetli babamın siyasi kimliğinden ötürü tanıdığım önemli siyasetçilerin sevgisine mahzar olmuş önemli bir şahsiyet. Dolayısı ile partimize katılımı öncelikle bize güç vermiştir. Yani adayımız olduğu için, Enver Yılmaz Bey ile bugün burada beraber olmak, aynı rozeti paylaşmış olmaktan duyduğum memnuniyeti ve gururu da bu vesile ile ifade etmiş olayım" diye konuştu.

        Ordu'daki rekabetin boyutlarının ne olduğunu bildiğini kaydeden Dervişoğlu, "Ben Ordu´nun siyasi tarihini bilirim. Buradaki rekabetin boyutlarının ne olduğunu da bilirim. Siyaset kolay iş değil. Siyasetçinin özlenmesi lazım. Vatandaş bizi özlemiyor aslına bakarsanız. Eski siyasi üslubu arıyor. Süleyman Demirel´i üslubuyla, Sayın Bülent Ecevit´i terbiyesiyle, Erbakan´ı inancı ve imanıyla, Alparslan Türkeş´i cesaretiyle ve mücadele cehdiyle, rahmetlik Turgut Özal´ı da çalışkanlığıyla yad ediyor. Bu kadar farklı siyasi geçmişten gelen insanları kendi etrafında buluşturan sayın başkanımızın da aynı mensubiyetten kaynaklı olarak demiyorum; öncelikle hemşerisi olmaktan, onunla kardeş olmaktan, yoldaş olmaktan, arkadaş olmaktan duyduğum gururu burada ifade etmiş olayım. Onun için hepinize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        İYİ PARTİ ROZETİ TAKILDI

        Konuşmanın ardından Müsavat Dervişoğlu ile Burak Akburak, Enver Yılmaz´ın yakasına İYİ Parti ve Türk bayrağı rozetini taktı.

        Rozet töreninin ardından konuşan İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz ise, "Bu saat itibari ile artık biz de İYİ Partiliyiz. Sizlerin aranızda olmaktan ben de memnunum. İnşallah bu önümüzdeki 31 Mart seçimlerinde hem İYİ Parti hem ay yıldızlı rozetimizi mahcup etmeyecek sonuçla birlikte bir zafer ile karşınıza gelmek istiyorum. Biz de o irade var, millette o inanç var. O irade ve inancı parti olarak hep beraber bir araya getirdiğimizde inşallah sonuç alınacaktır. Ordu, 5,5 yıl aradan sonra bizleri özlemiş. Siz beni çağırdınız, biz de geldik. Bu kardeşinize sahip çıkacağınıza dair hiçbir tereddüdüm yok. Parti değiştirmek bizim gibi ideolojik kimliği olan bir jenerasyonda epey bir zordur. Fakat gelinen nokta itibari ile altını çizeceğim 3 tane kelimemiz var Memleketimizin birliği için, vatanımız için, bayrağımız için ortak paydada buluştuk. O paydanın da adresi şu an burada bulunduğum İYİ Parti'dir. Ben sizleri mahcup etmeyeceğim" ifadelerini kullandı. Tören, fotoğraf çekimi ile sona erdi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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