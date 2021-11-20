Durmuş Yılmaz'dan yeni açıklama

HABERTURK.COM

Cuma gecesi saat 12'den sonra yayımlanacak Resmi Gazete'de Türk lirasına sıkıntı yaratabilecek bir kararın olabileceğini belirten ve herkesi teyakkuza davet eden Durmuş Yılmaz, bu öngörüsünün gerçekleşmemesi üzerine yeni bir açıklama yaparak özür diledi.

"ÖNGÖRÜM GERÇEKLEŞMEDİ, YANILDIM. ÖZÜR DİLERİM"

Durmuş'un Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Herhangi bir kulis bilgim ve duyumum yoktu. Sadece bugüne kadar MB yönetiminde yapılan değişikliklerin piyasaların kapalı olduğu hafta sonu gece saat 12'den sonra yapıldığı; hafta içinde Sayın Hazine ve Maliye Bakanı’nın para politikası hakkındaki duruşuna, ifadelerine ve sayın Erdoğan’ın grup toplantısında verdiği tepkiden hareketle, Bakan Elvan'ın hafta sonu piyasaların kapalı olduğu bir zamanda görevden alınacağı öngörüsünde bulundum. Öngörüm gerçekleşmedi. Yanıldım. Özür dilerim."

Durmuş, cuma günü şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben sizleri bugün cuma dolayısıyla bu gece saat 12'den sonra teyakkuza davet ediyorum. Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk lirasının üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz. 12'den sonra Resmi Gazete'yi takip edin diyorum ve herkese iyi hafta sonları diliyorum."

Durmuş'un bu çağrısı sonrası tüm Türkiye Resmi Gazete'ye kilitlenmiş ve Resmi Gazete sayfası çökmüştü. Kararlara ancak yarım saat sonra erişilebilmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'ın göreviyle ilgili bir kararın alınmadığı bu sayıda, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer görevinden alınırken bir diğer dikkat çeken nokta ise 2001’de bankacılık lisansı iptal edilen Türkbank'a 20 yıl aradan sonra yeniden yeniden lisans verilmesi oldu.