Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den YSK'nın Ordu kararına tepki

        İYİ Parti Lideri Meral Akşener YSK'nın Ordu kararına tepki gösterdi

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yüksek Seçim Kurulu, İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin itirazını reddetmesine tepki gösterdi. Akşener, "Seçim şaibelerine karşı bu kadar istikrarlı olarak; adaletsiz, ciddiyetsiz ve basiretsiz kararlar veren bir Yüksek Seçim Kurulu, bizden başka hiçbir ülkeye nasip olmamıştır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2024 - 19:23 Güncelleme: 12.04.2024 - 19:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akşener'den YSK'ya 'Ordu kararı' tepkisi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yüksek Seçim Kurulu, İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin itirazını reddetmesine tepki gösteren İYİ Parti Lideri Meral Akşener, sosyal medya platformu X üzerinden bir mesaj yayımladı.

        İYİ Parti'nin Ordu itirazı reddedildi
        İYİ Parti'nin Ordu itirazı reddedildi

        Akşener paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

        Seçim şaibelerine karşı bu kadar istikrarlı olarak; adaletsiz, ciddiyetsiz ve basiretsiz kararlar veren bir Yüksek Seçim Kurulu, bizden başka hiçbir ülkeye nasip olmamıştır... 98 bin oyun geçersiz olduğu, kullanılmayan zarf ve oy pusulalarının havalarda uçuştuğu, sandıkların başında "partili" devlet memurlarının bulunduğu ve daha birçok garabetin kanıtlarla ortaya konulduğu Ordu seçimlerine yönelik tüm itirazlarımıza, YSK bugün red kararı vermiş... YSK, Orduluların iradesini yok sayarak kendi tarihine bir leke daha sürmüştür. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Adayımız Enver Yılmaz'ın sandıkta milletimizden aldığı helali, hırsızların masasına haram olarak sunmuştur. Kendini hâlâ millet iradesinden üstün görenlere bir kez daha hatırlatmak isterim ki; Doğruların elbet bir gün ortaya çıkmak, hakkın da elbet bir gün sahibini bulmak gibi çok güzel bir huyu vardır...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #meral akşener
        #İYİ Parti Ordu
        #YSK Ordu kararı
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Teleferik faciası: 1 ölü ve yaralılar var
        Teleferik faciası: 1 ölü ve yaralılar var
        Eminönü'nde yoğunluk bayramın son gününde de sürdü
        Eminönü'nde yoğunluk bayramın son gününde de sürdü
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu
        Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Nuri Alço'dan haber var
        Nuri Alço'dan haber var
        Lavabolardaki küçük delik ne işe yarıyor?
        Lavabolardaki küçük delik ne işe yarıyor?
        Arda Güler'e 'teknik' destek!
        Arda Güler'e 'teknik' destek!
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        Yıllardır mucize eseri hayatta! Rahatsızlığı 44 yıl sonra fark edildi
        Yıllardır mucize eseri hayatta! Rahatsızlığı 44 yıl sonra fark edildi
        Özel kıyafetlerle defnedildi! Ürküten ölümler başladı!
        Özel kıyafetlerle defnedildi! Ürküten ölümler başladı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        Habertürk Anasayfa