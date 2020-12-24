İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün kendisine çağrıda bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye sosyal medya üzerinden yanıt verdi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, bugünkü konuşmasında Akşener'e hitaben, "Muhatabına masa kur demedik, evine dön dedik, hala zaman vardır, bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır. Diyorum ki, dön evine, bitsin bu çile" diye çağrıda bulunmuştu.

AKŞENER: EVİME DÖNÜYORUM

Akşener sosyal medya Twitter üzerinden yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: Genel Merkez'deki çalışmaları bitirdik, evime dönüyorum.