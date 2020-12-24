Bahçeli'den Akşener'e: Dön evine bitsin bu çile

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

“Demokrasiyi istismar edenlere, demokratik kültürü lekeleyenlere esas itibariyle en iyi cevabı yapılan il ve ilçe kongrelerimizle vermeyi başardınız. Allah’a şükürler olsun ki, 9 Ağustos 2020 tarihinde başlayan kongre sürecimizi muazzam bir olgunluk ve vakar içinde 9 Aralık 2020 tarihinde tamamladık” dedi.

"KOVİD-19 YILA DAMGA VURDU"

81 il, 920 ilçede kongreleri tamamladıklarını belirten Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi ülkemin her noktasındadır” diyen Bahçeli, yeni yıl için “Gelecek hafta bir yılı bitirip yenisini hem buruk bir vicdanla hem de iyimser bir beklentiyle karşılayacağız. Yaşadıklarımız kaygılarımızı diri tutsa da umudumuzu koruyoruz” mesajını veren Bahçeli, Kovid-19 hastalığının bu yıla damga vurduğunu belirterek “Doğal afetler, terör eylemleri, insani trajediler, hastalıklar, ekonomik sancılar, siyasi ve diplomatik açmazlar adeta üst üste yığılmış, görüş açımızı perdelemiştir” mesajını verdi.

“Salgın döneminde, gönül medeniyetimizin, vicdan servetimizin, devlet ve millet dayanışmamızın mümtaz emsalleriyle duruş ve direnç gösterilmiştir” diyen Bahçeli, “Bize göre, salgının sosyo-politik ve ekonomi-politik sonuçlarının vahametini insan merkezli bir tasarım ve kavrayış atılımıyla en aza çekmek muhtemel, hatta mümkündür” değerlendirmesinde bulundu.

"MİHNET MASASI PEŞİNDELER"

Muhalefet partilerine yönelik eleştirilerini sıralayan Bahçeli, şunları söyledi:

"CHP Genel Başkanı tutunacak dal ararken, İP’in Başkanı demirlediği limandan ayrılıp yenisine yelken açmanın küçük ve kurnaz hesabı içindedir. İttifak yerine yeni bir masa kurma teklifinin esbabı mucibesi bize göre budur. Memleket masası kuramayanlar, mihnet masası kurmanın peşindedir. Aslında nazlana nazlana bulundukları muhitten kirişi kırmanın arayışına girmişlerdir.

"TASLAĞI KİMLER HAZIRLADI"

Bizim nazarımızda masa kurma teklifi ciddiyetsiz ve itibarsız bir tekliftir. Masalar boştur, oturacak masa pek çoktur. İsteyenin istediği masaya günün 24 saati oturmasında bizce bir sakınca yoktur. Buna engel olan da yoktur. Dur diyen yoktur, niye oturuyorsunuz diyecek yoktur. Buyursunlar otursunlar, fiskos yapsınlar, olmadı birbirlerini çekiştirsinler, bu da olmazsa kısır yiyip keyfilerine baksınlar. Bildiğimiz kadarıyla zillet partileri uzun süredir ya masa altındadır ya da zaman zaman masanın üstüne çıkmaktadır. Sormak isterim ki, gündemdeki ağırlığını hala koruyan meşum anayasa taslağını kimler, nerede hazırladı?

"GÖZÜ VE GÖNLÜ KARARANLAR"

PKK anayasasının taslak metni kaleme alınırken, CHP, HDP, İP, Saadet masaya oturmadıysa bahçede mi toplandı, tarlada mı buluştu? Anayasa’dan Türklüğü çıkaracak kadar gözü ve gönlü kararan bu ayıplı siyaset temsilcileri ihanet masasına yeni ortak bulalım derken meşruluk mu arıyorlar, daha da meşhur olmayı mı amaçlıyorlar? Biz Türk milletiyiz, milli ve manevi değerlerimize saldıranların, şaşı bakanların alınlarını santim santim karışlamasını biliriz. Türklüğü, Atatürk’ü, Türk milletini, mevcut vatandaşlık tanımını Anayasa’dan çıkaracak bir melun henüz dünyaya gözlerini açmamıştır.

"DÖN EVİNE BİTSİN BU ÇİLE"

Aksini denemek isteyen varsa hodri meydan. Buna teşebbüs ederlerse görürler dünyanın kaç bucak olduğunu. HDP’ye zeytin dalı uzatıp terörist Demirtaş ile kahvaltı programı rezervasyonu yapanlar masa kurmadan önce içine düştükleri zillete kafa yorsunlar. Tavsiyemiz, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarıyla vakit kaybetmesinler. Millet kararını vermiştir. İş bitmiştir. Perde kapanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye’nin geleceğidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi parlak Türk asırlarının yol haritası, milli birlik ve kardeşliğin, devletin istikrar ve dengesinin yegane güvencesidir. Muhatabına masa kur demedik, evine dön dedik, hala zaman vardır, bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır. Diyorum ki, dön evine, bitsin bu çile.

AİHM'in Selahattin Demirtaş ile ilgili kararına tepki gösteren Bahçeli, "Tanımıyoruz, takmıyoruz, milli vicdanda hükümsüz olduğunu da buradan haykırıyoruz" dedi.

Bahçeli, HDP'nin kapatılması gerektiğine yönelik çağrısını yineleyerek, "HDP açılmamak üzere kapatılsın dedik, bu kararımızın arkasındayız. Hazine yardımlarının terör örgütüne gitmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.