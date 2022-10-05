Akşener'den 'Onur Şener cinayeti' tepkisi

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, "20 sezonluk gereksiz uzatılmış dizinin final sezonu geldi çattı. Hiç merak etmeyin, o sene bu sene. İYİ'lerin şafağı ufukta görülüyor" diyerek sözlerine başladı.

İYİ Parti lideri, "AK Parti iktidarı yüzünden memleketimizin bereketi de güzellikleri de soluyor. Ülkeyi yöneten kişi her tavrıyla örnek olmalıdır. Beğenmediği herkese saldıran, hakareti kendine hak sayan bir zihniyetin neden olduğu toplumsal gerilim tehlikeli bir seviyeye ulaştı. Türkiye bu gerilimi artık taşıyamıyor. Geçtiğimiz hafta Ankara'da bir eğlence mekânında yaşananlar bunun sonucudur. Sırtını iktidara yaslayan herkes, kendini her şeyin sahibi zannediyor" diye konuştu.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

"Hayat iyiler ile kötüler arasında bitmek bilmeyen bir mücadelenin özetidir" diye sözlerini sürdüren Akşener, "Kötülüğü rehber edinenler hep oldu. Bugün bile değişime ayak uyduramayan yönetimlerin insanlığa meydan okuyan uygulamalarına şahit oluyoruz. En temel toplumsal sözleşmeleri kendi çıkarlarına uydurmaya çalışan kirli zihniyetlere şahit oluyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgalin üzerinden 7 ay geçti. Putin çizilen karizmasını düzeltmek için son çareyi 4 bölgeyi ilhak etmekte buldu. Biz bu filmi Kırım'da izledik. Bugün de bu ilhakı tanımıyoruz" dedi.

Akşener, Rusya'nın nükleer tehdidine karşı, "Uluslararası toplum çılgınlığa karşı daha somut adımlar atmalıdır. Sayın Erdoğan'ın da bu ciddi tehdit karşısında alacağı tavrı bekliyoruz. Devletin esas görevi kendi menfaatleri çerçevesinde denge oluşturabilmektir. Seçim hesapları kovalayarak devlet yönetilemez. Biz tahıl koridoru adımlarını takdirle karşılıyoruz. Rusya-Ukrayna savaşında alacağımız pozisyonda ülkemizin menfaatleri esas alınmalıdır. Arabuluculuk kisvesi altında Putin'in sırtının sıvazlanması Türkiye'ye yakışmaz. Türk milleti bugün de Rus emperyalizminin yanına yedeklenecek bir algı malzemesi değildir" diye konuştu.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu millet yıllarca utanç anıtına bakmak zorunda bırakıldı. Ta ki Mahmut Şevket Paşa harekete geçen kadar. Bahri Teğmen o utanç anıtını yerle bir edene kadar. Biz bugün senin yüzünden yine aynı utancın eşiğindeyiz. O gün milletimizin haysiyetine vurulan pranga senin 2024'e ertelemeye çalıştığın doğalgaz borcuyla canlanıyor. O gün bu vatanın asil evlatlarının boyunduruk altına girebileceğini sananlar, bugün Putin hayranlığınla yeniden cesaret buluyor. Topraklarımıza dikilen utanç anıtı, ekonomimiz üzerinden hain bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Bugün de Yeşilköy'e Rus anıtı dikenlerin bugünkü temsilcileri karşısında tıpkı Mahmut Şevket Paşa, Bahri Teğmen gibi aynı cesaretle dimdik duracağız."

İRAN'DAKİ PROTESTOLAR

İran'daki protestolara değinen Akşener, "Geçmişte ilmin merkezlerinden olan bir medeniyet ilimden, bilimden bu kadar uzağa savrulabilir? Gerçekten utanç verici. Bu konu dini veya siyasi bir tartışma değildir. Bizim için bu konu vahşetin karşısında mağdurun yanında durmaktır. Komşumuz İran'ın güçlü, mutlu ve huzurlu olmasını istiyoruz. Biz İran'ı bağımsız bir ülke olarak görmek istiyoruz. Dualarımız özgür ve mutlu bir İran içindir. Bu idealimizi ucube bir anlayışla gerçekleştiremeyiz. Bağımsızlığın yolu saçı görünen kadınları yok etmek değildir. Tek bir kadının bile sesini duyurmak için ayağa kalkması, tüm kadınlar için ayağa kalkıştır. İran'daki bu zulüm yok olmaya mecburdur" dedi.

ENFLASYON RAKAMLARI

İYİ Parti lideri Akşener, enflasyon rakamlarına değinerek, "Sayın Erdoğan, şubat aylarında 'Enflasyonu kontrol altına alacağız' diyordu. Bu sefer de 'Yılbaşından sonra enflasyonun düşeceğine inanıyorum' dedi. Kendisi de epistemolojik bir kopuş yaşadığından sadece inanıyor. Olan yine milletimize oluyor" dedi.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Paramız 1 yılda yarı yarıya değer kaybetti. Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarına da bu yıl 75 milyar dolar ilave oldu. Rezervlerimizde olması gereken ama olamayan döviz miktarı 203 milyar dolara yükseldi.

Enflasyon ise yüzde 19,58 iken bugün yüzde 83,45'e ulaştı. Geçtiğimiz 1 yılda enflasyon 4 kattan fazla arttı. Son 1 yılda üretici fiyatlarındaki artış yüzde 151,5, tarımda yüzde 142,4, konut fiyatlarında yüzde 173,8 oldu. Bugün ne yazık ki dünyada en yüksek enflasyona sahip 5'inci ülkeyiz.

İçinde bulunduğumuz tablo böyle ibretlik haldeyken halkımız nefes dahi alamazken, Sayın Erdoğan gününü gün etmeye devam ediyor. Bay krize göre Türkiye'de her şey yolunda. Ona göre insanımız şükretmeyi bilmiyor. Asıl yokluk ABD'deymiş, Avrupa'da market rafları boşmuş. Almanya'da ortalama ücret bizim paramızla 75 bin lira. Yani Sayın Erdoğan diyor ki ayda 5 bin 500 lira çalışanların keyfi yerinde ama ayda 75 bin lira kazanan Alman vatandaşları zor durumda. Ufak at Sayın Erdoğan. Yoksulluğu yalanlarla örtemezsin."

HÜKÜMETTEN ÖNERİLERE TEPKİ

"Bugün bir garip yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız" diyen İYİ Parti lideri, "Bu ülkede atanamayan öğretmen diye bir gerçek olduğu için utanması gereken Milli Eğitim Bakanı 'Mühendisler de atanamıyor ama ağlamıyor' dedi. Enerji Bakanlığı da bir tasarruf kitapçığı yayınladı. Tüm bunları yaparken onlar Saray'da günlük 10 milyon lira harcayacaklar, torpilli maaşlarla servetleri büyütecekler. Buradan ahkam severlere seslenmek istiyorum; milletimiz ne yapacağını çok iyi biliyor. O sandık geldiğinde milletimiz tasarrufun şahını yapacak. Gereksiz yanan ampul sönecek, tasarruf yapacağız" diye konuştu.

BAKAN NEBATİ'NİN AÇIKLAMALARI

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin "Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heteredoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomiyle daha fazla önem kazanmaktadır" sözlerini eleştirerek şunları söyledi:

"Bir de iktidarın gözbebeği Nebati Bakan var. Sağolasın gideni aratmıyor. Işıl ışıl dolar işaretli gözleri muhteşem. Sayın Erdoğan'ın son dönemlerdeki tercihlerine bayılıyorum. Saray bürokrasi saçmalama yarışına girerken ışıltılı gözler geri kalır mı? Adeta yeni öğrendiği tüm kelimeleri aynı cümle içinde kullanmaya çalışan çocuklar gibi...

Üstat diyor ki, bu ibretlik cümle ile diyor ki; biz bilgi ve bilimden koptuk. Dünyada uygulanan tüm ekonomi politikalarını da reddediyoruz. Bizi artık nörologlar değerlendirsin. Yahu niye bu kadar uğraşıyorsun? De ki; biz ekonomiyi böyle yönetiyoruz çünkü 'Sayın Erdoğan böyle istiyor' de. Allah'ın bildiğini niye kuldan saklıyorsunuz? Saçma sapan açıklamalarınızla çilekeş milletimizi daha fazla yormayın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerini de eleştiren Akşener, "Bir yanda bakanları, bürokratları saçmalamaya devam ederken Sayın Erdoğan millete hakaret etmekte yeni yöntemler deniyor; artık lügatli sövüyor. Gençlerimize dedi ki; 'Daha iyi arabaya binmek, daha iyi telefon alabilmek, daha çok konsere gidebilmek için süfli heveslerle başka topraklara varanlara acıyorum' diyor. Daha biz kadınların seviyesine gelemediniz ama bunu da başaracağınıza eminim. Yani bu aşağılık bir hevesmiş. Bunu söyleyen Cumhurbaşkanı. Kadınlara sürtük diyebilen bir zihniyetten zarafet beklemiyorum. Gençlerine aşağılık demekten hiç mi utanmıyorsun?" dedi.

DEZENFORMASYON YASASI

Meclis'e gelen Dezenformasyon Yasası hakkında konuşan Akşener, "Dezenformasyonu hangi kurum denetleyecek belli değil. Yalanları RTÜK mü ayırt edecek, doğruyu kendi çalışanını zar zor ikna eden TÜİK mi açıklayacak? Mesela, Facebook gidecek yerine akbook mu gelecek? Twitter gidecek yerine saraykuşu mu gelecek? Doğrulardan en çok onlar korkuyor. Fikri hür, vicdanı hür nesillerden korkuyorlar" diye konuştu.