İYİ Parti Hatay adayı Nusret Cömert'ten açıklamalar

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İYİ Parti Hatay adayı Nusret Cömert, Habertürk'te soruları yanıtladı.

Cömert'in konuşmasından öne çıkan satırbaşlıkları şöyle:

"HATAY'DA ŞU ANDA UMUTSUZLUK HAKİM"

Hatay'da şu anda umutsuzluk var. Biliyorsunuz Hataylı olduğumu. Hem anne hem baba tarafından 10 nesildir Hatay'lıyım. Hatay doğumluyum. Dünya'nın çeşitli yerlerinde bulundum. Birtakım görevler yaptım. Tabi deprem tüm hemşehrilerimizi, tüm aile fertlerimizi ve bizi derinden etkiledi. Başımıza yıkıldı Hatay. Akabinde 1 yıl geçti. 1 yılın sonunda maalesef yaraların sarılmadığını gördük. Maalesef kısır siyasi çekişmelerin, tartışmaların içerisinde Hatay'ın sorunlarının çözülemiyor olduğunu gördük. Hatay'da şu anda umutsuzluk hakim. Kiminle konuşsam bir umutsuzluk var.

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"MERAL HANIMIN TEKLİFİNİ KABUL ETTİM"

Bugüne kadar hep siyasetten uzak durdum. Siyaset üstü oldum. Belirli bir referans noktasının etrafındaki her idare ile de Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda yakın çalıştım. Yakın temasta oldum ama siyasete hiçbir zaman ve hatta belki siyasete girme ihtimali en yüksek insanlardan oldum 20 yaşlarımdan itibaren. Hatay, jeopolitik durumunu ülkemizin güvenliği açısından konumunu ve bazı parametreleri biliyorsunuz. Tarihiyle, geçmişiyle aslında Dünya için çok önemli olduğunu biliyorsunuz. Bu bağlamda bu bir yılın sonunda gelinen noktada Hatay'da bir tamirat ve iyileştirme değil Hatay'ı biliyorsunuz defalarca yıkılmış ve küllerinden doğmuş. Hatay'ın yeniden ve daha iyi inşası gerekiyor. Bu aşamada bazı teklifler aldım. İşin doğrusu önce pek niyetlenmedim sonra Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener kendileri de Meclisteki lansmanda ifade ettiler tanışırdık. Partimizin kuruluş aşamasında ben enerji ve enerji jeopolitiği konusunda kendilerine bir brief vermiştim. Ama hiçbir şekilde bir siyasi figür olmayı düşünmediğimden de yine orada durmuştum. Kendisi bana bu görevi verdi. Bu teklifi yaptı. Hiç düşünmeden kabul ettim. Başka teklifler de almıştım. Meral Hanımın bu teklifini anında kabul ettim.