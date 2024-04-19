İYİ Parti Genel Başkan adayı Müsavat Dervişoğlu: Sayın Akşener'in hayır duasını aldım

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İYİ Parti Genel Bakan adayı Müsavat Dervişoğlu, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Dervişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"GÖREVDEN KAÇMAM SÖZKONUSU DEĞİLDİR"

Genel başkanımız şayet aday olurlarsa aday olmayı düşünmeyeceğimi ifade etmiştim. Bir yerel seçim geçirdik. Öncesinde partimizin yetkili kurulları seçimlere hür ve müstakil olarak girme kararı aldı. Bu karar yetkili organlar, il ve ilçe teşkilatlarında en ince ayrıntısına kadar konuşarak alındı. İYİ Parti seçimde beklentisine karşılık verebilecek seçim sonucu elde edemedi. Sayın genel başkanımız daha önceden kamuoyuna deklare ettiği gibi aday olmayacağını ve partiyi kurultaya taşıyacağını söyledi. Kurucusu olduğum İYİ Parti'de görevden kaçmam sözkonusu olamayacağı için aday olma kararı aldım. Sayın genel başkanın bu kararı seçim sonuçlarını yeteri kadar analiz etmeden aldığını düşünüyorum. Yerel seçim sonuçları analiz edildiğinde İYİ Parti'nin ömrüne vade biçen kişilerin penceresinden bakmıyorum. Seçim sonuçlarını olumsuz görmüyorum.

"Akşener 6 ay sonra beni alnımdan öpecek" REKLAM "HÜR VE MÜSTAKİL KARARINI HERKES DESTEKLEDİ" Ankara ve İstanbul'da ikili yarıştan kaynaklı oy kullanma tercihi şekillenmemiş olsaydı, İzmir ve Bursa'da 'Adalet ve Kalkınma Partisi kazanır' endişesi yaşanmasaydı, geçmiş oylarımızı almış olmamız halinde bu seçimlerden başarılı çıkma sonucu elde edebilirdik. Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul'da baskın kampanya yapınca otomatik olarak seçmen 'AK Parti gelmesin' endişesinden hareket etmek zorunda kaldı. Genel seçim olsaydı tercihlerini İYİ Parti'den yana kullanacaklardı. O seçmen kitlesinin tercihine saygı duyuyorum. O seçmen kitlesinin önümüzdeki seçimlerde İYİ Parti saflarında yer alacağını düşünüyorum. Hür ve müstakil kararı sadece yerel seçimleri kapsamıyor. Bu kararı herkes destekledi. Arkasında durulacak bir karardır. Genel seçimlere 4 yıllık bir zaman vardır. Seçim sonuçları doğru analiz edildikten sonra 28 sabahı iktidar yolculuğu paylaşılacaktır.

REKLAM "İYİ PARTİ BİRBİRİNE SARILARAK YARALARI SARACAK" Gerek Koray Bey, gerek Tolga Bey gerekse bendeniz, özel hayattaki dostlukları paylaşan insanlarız. Süreci zedelemeden doğru adımlar atmak suretiyle kurultaya hazırlanacak, neticede delegenin kantarında tartılacağız hepimiz. Geçmişimizde İYİ Parti'nin kuruluş hikayesinde hepimiz varız. Emeklerimize sahip çıkıyoruz. Bunun yanında partinin kuruluşunda en fazla emeği olan kişi sayın Meral Akşener'dir. Sayın Akşener kuruluş harcını teriyle sulamıştır. Kendisinin göstermiş olduğu nezaket, İYİ Parti'de gelenek ve teamül olmuş bütün hasletler süreci yansıyor. Diğer aday arkadaşlarla kongreyi, neyin nasıl olacağını konuşuyoruz. Sürecin nezaketle yürütülmesi yönünde müşterek adımlar atıyoruz. Vahşi rekabet ortamının yaratılmaması için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. İYİ Parti yaralarını sarmayı birbirine sarılarak becerebilmelidir.

"ADAYLARIN HEPSİ BİRBİRİYLE KARDEŞTİR" Siyasette kurultaylarda birtakım gerginlikler olabilir. Ancak adaylar birbiriyle kardeş. Bize oy verecek delege kitlesi de kardeş. Bunu pek anlayamıyorlar. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye için omuz omuza vermek zorundayız. Başka bir arkadaşım kazandığında onun yanında saf tutacağımı taahhüt ederim. Diğer arkadaşlarım da aynı cevabı vereceklerdir diye ümit ederim. İYİ Parti hikayesi olan bir parti. Bu partinin kuruluşunda emeği olan çok sayıda arkadaşımız var. Kuruluş öncesinde hukuk ve demokrasi mücadelesi de malumunuz. İYİ Parti'nin demokrasi yolculuğunu sürdürdüğü zaman içinde birtakım müdahaleler yaşandı. Türkiye'de olağanüstü koşullarda Anayasa değişikliği gerçekleşti. Türkiye'de sistem değişikliğine gidildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye adlandırılan ve hala çoğu kimse tarafından anlaşılmayan bir rejim Türk milletine dayatıldı. İYİ Parti'nin mücadelesi hukuk ve demokrasi mücadelesinde bir adım ileri gitmek için yapılmıştı.

"İYİ PARTİ OLARAK İMZA ATMAYIZ" Sistemin değiştirilmesi yönünde eleştirilerimizi sürdürüyoruz. Bu tartışma kimileri için bitmiş gibi gösterilmek istenebilir. Tek adamlığı dayatacak ve onu tahkim edecek hiçbir Anayasa değişikliğinin altına İYİ Parti olarak imza atmayız. Bunun kefili demokratik hak ve özgürlükleri şerefle savunam milletvekili arkadaşlarımızdır. Partimin müktebesatına güveniyorum. Siyasetçilerimizin ferasetine güveniyorum. İYİ Parti'ye müdahale etmek isterler ama bunun gerçekleşebilmesini mümkün görmüyorum. Seçimde birtakım konsolüdasyonlar sağlamak adına benzer teşebbüsler yaşanmış olabilir. Parti dimdik ayaktadır, dinamik bir yapısı vardır. Bugün büyük heyecanla kongreye hazırlanmaktadır. İYİ Parti içinde entrika yapmaya çalışan kesimler partimizin duruşunu zannederim ki anlamıştır.

"GÖNLÜNDEN GEÇEN BEN İSEM GURUR DUYARIM" Partimin grup başkanvekiliyim. Strateji toplantılarına katılıyor, görüşlerimi söylüyorum. GİK toplantılarına, Başkanlık Divanı toplantılarına katılıyorum. Oralarda bizim oy hakkımız yok. Masadan sayın genel başkanımız tamamıyla haklı gerekçelerle kalktı. O dönemde sayın genel başkanımızın masadan kalkmasını arzulayanların 'bugün keşke kalkmasaydı' diyen tarafta olduğunu görüyorum. Türkiye o tartışmaları geride bıraktı bana göre. Masadan kalkmasına vesile olanların düşünmesi gereken bir durum olduğunu düşünüyorum. Sayın genel başkanımız bu partinin kurucu lideridir. Sayın genel başkanımız tarafından aday çıkarıldığıma dair değerlendirmeler yapılıyor. Buradan onlara sesleniyorum; sayın genel başkanımız bu partinin kurucu lideridir. Gönlünden geçen genel başkan adayı şayet bensem bundan onur ve gurur duyarım. Kendisinin hayır duasını aldım.

REKLAM "DELEGELERLE BİRE BİR GÖRÜŞÜYORUM" 'Kararınızı yeniden gözden geçiriniz' ifadesini kullandım. Kendisi de bana 'Milletime söz verdim, verdiğim sözden dönemem' cevabı olmuştur. Spekülasyonlar yapılıyor, medyada tartışılıyor. Sanki bir siyasi senaryo varmış hissiyatı yaratmaya çalışılıyor. Bunları yerinde bulmuyorum. Tamamen spekülasyon amaçlı ifadeler olarak görüyorum. Şu anda delegelerle birebir görüşüyorum. Üçümüzün de tanınmışlık problemi yok. Delegelere görüşlerimi söylüyor, desteklerini talep ediyorum. Bu süreçte tarihi sorumluluk üstlendiğimi anlatıyorum. Çıkmış olduğum yolda kendilerinden dua ve destek istiyorum. Neler yapacağımı ifade etmek istiyorum.

"AĞIR BİR YÜKÜN ALTINA GİRİYORUZ" 28 Nisan sabahı kongreden İYİ Parti Genel Başkanı olarak çıkacağıma inanıyorum. Öncelikle seçim sonuçların analiz edilmesinde gerçekçi adım atacağız. GİK seçilmiş olacak. Bir Başkanlık Divanı çıkacak. Partimizin yeni seçilmiş kadrolarıyla İYİ Parti'nin iktidar yolculuğunu başlatacağız. Mekanizmaları çalışır hale getireceğiz. Önümüzde 4 yıllık dönem var. Hataya düşmeden tarafımızdan yaşama geçirilecektir. Öncelikle yapı gençleşecek. Bizim burada en önemli şey parlamento grubunun gücünün muhafaza edilmesidir. Arkadaşlarımız ziyadesiyle kararlıdır. Bir siyasi partinin en önemli yanı parlamento gücüdür. Parlamento grubunun güçlenmesi, mekanizmaların oluşturulması, yaraların sarılması için doğru adım atılması, hatalarımızdan ders çıkarılması, etkin ve yetkin kurulların yeniden tanzim edilip çalışmaya başlanması. Bütün bunların hepsini gerçekleştireceğiz. Çok kolay işimiz yok. Ağır bir yükün altına giriyoruz. Cenab-ı Allah omuzlarımıza kuvvet versin.

"YAPISAL DÜZENLEMEYİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ" REKLAM Beklentiye karşılık bulamadığımız alanlarda teşkilatlarımızda moral bozukluğu sözkonusu olabilir. Yerel seçimdeki adaylarımız diğer adaylarla mukayese edildiğinde nakısaları olan insanlar değil. Birçok adayımız aslına bakarsanız siyasette etkin, yetkin, zarafet ve nezaket sahibi, seçmenlerle buluşabilecek insanlardır. Maalesef ve maateessüf analiz edemediğimiz bir seçmen tercihi ile karşı karşıya kaldık. Yapısal düzenlemeyi gerçekleştireceğiz. Kurulların altında ilçe ve il teşkilatlarımız var. İl ve ilçe başkanlarımızın kolay ulaşabileceği genel merkez yapısı inşa edeceğiz. İl, ilçe ziyaretlerini gerçekleştirmek suretiyle teşkilatımızla ve milletimizle buluşacağız. Bu zamana kadar sahada olan siyasi parti kimliğimizle temayüz etmiştik, bundan sonra da onu sürdüreceğiz.

"BİZ MİLLETİN TAM MERKEZİNDEYİZ" Bize hizmet verebilecek binanın yapım maliyetleri şimdi baktığım pencereden beni ürkütüyor. Ziyadesiyle yüksek maliyetler. Genel merkez binamızdan da ayrıca memnunuz. Şayet böyle bir ihtiyaç hasıl olursa sahibi münasip görürse orayı satın alabiliriz. Biz kalkınmacı, öncelikle milliyetçi, demokrat bir yapıyız. Umdelerimiz bellidir. Siyasi yelpazenin neresinde olduğumuza dair birtakım tartışmalar gündeme getiriliyor. Biz siyaseten milletin merkezindeyiz. Bazı tartışmalarda İYİ Parti'yi marjinalleşmeye yönelik değerlendirmelere şahit oluyoruz. Bizim üçümüzün de geldiği siyasi gelenek belli. Onun üzerinden değerlendirme yapmak isteniyordu. Bu toplumda o gelenekten yolu geçenlerin sayısına bakarsanız 'acaba bugüne kadar neden iktidar olamadılar' diye düşünmek zorunda kalırsınız. Biz onu iktidar yapabilmek için İYİ Parti'yi kurduk.

"CUMHURİYETİN KURUCU FELSEFESİ" Türkiye için yapılması gereken neyse onu yapacağız. Bana sorarsanız, iktidarla ya da muhalefetle görüşür müsünüz diye. TBMM'de zaten hergün iktidar ve muhalefetle görüşüyoruz. Tezkerelerin çıkarılması noktasında İYİ Parti olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdik. Mesele Türkiye olunca milli menfaatleri esas alan davranış yolunu tercih ediyoruz. Muhalefetimizi sürdüreceğiz. Partimizi iktidara taşıyacak, iktidarın alternatifi olduğunu gösterecek doğru adımlar atacağız. Bizim asıl konumlandığımız yer milletin merkezi. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin merkezi olarak alıyoruz. O cumhuriyetin kuruluş felsefesini esas alıyoruz. Kalkınmacı ve demokratız. Temel hak ve hürriyetlerin vatandaşlar tarafından doğru biçimde kullanılmasından yanayız. Bir ülkenin demokrat olabilmesi için Anayasa'nın, hukukun işlemesi lazım. Vatandaşların temel hak ve hürriyetlerin doğru kullanması gerekir. Karşıtlık duygusunu ideolojik görüşlerimiz çerçevesinde yapmıyoruz. Biz haksıza karşıyız İYİ Parti olarak. Yolsuzluğa, hırsızlığa karşıyız.

"800 DELEGE İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜM" Siyaset değişimi, yenileşmeyi seviyor. CHP yerel seçimlerde iktidar olmakla yetiniyorsa bu kendi içlerinde tartışılması icap eden durumdur. Biz partimizi bu ülkeyi yönetmek için kurduk. 1350 civarında bir delegemiz var. 800 delegeyle görüştüm. Sürekli telefondayım. Kimisi 5-10 dakika sürebiliyor. Tanıdığımız arkadaşlarla 1 dakika da sürebiliyor. Çoğunluğunu tanıdığım için çoğu telefonu da 'merak etme başkanım seninleyiz' diye kapatıyorlar. Kendimi kazanacak kişi olarak görüyorum. Kimsenin iradesine ipotek konulamayacağını biliyorum. İYİ Parti hukuk ve demokrasi mücadelesi sonunda kuruldu. Kimsenin iradesine ipotek koydurmayacağından ziyadesiyle eminim. Diğer adaylara da ziyadesiyle hem saygım var hem sevgi besliyorum. Bu hiçbir zaman değişmeyecek.