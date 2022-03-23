İYİ Parti'den 2023'e hazırlık toplantısı

81 il ziyaretinin tamamlamasına birkaç şehir kalan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 25-26 Mart tarihlerinde tüm il başkanlarını Başkent Ankara'da toplayacak. Teşkilatların çalışmalarının da görüşüleceği toplantıda ana gündem maddesi 2023 seçimleri olacak.

Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın da hazır bulunacağı ve konuşacağı toplantıda seçimlere giderken atılması gereken adımlar ve dikkat edilmesi gereken noktaların altı çizilecek. Bu noktada Genel Başkan Akşener il başkanlarına talimat ve direktiflerde bulunacak. Başkanların önerilerini de dinleyecek.

Toplantıda 6 muhalefet partisinin üzerinde uzlaşmaya vardığı ve 28 Şubat tarihinde deklare edilen Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmasının da değerlendirilmesi bekleniyor.