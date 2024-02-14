İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yıldırım görevinden alındı
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, görevinden alındı. Yıldırım'ın yerine Akif Sarper Önder atandı
Giriş: 14.02.2024 - 17:07 Güncelleme: 14.02.2024 - 17:12
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, görevinden alındı.
AA'da yer alan habere göre partinin bugün yapılan Ankara ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında, Etimesgut Belediyesi başkan adayı Hilmi Özer'in adaylığı ilçe teşkilatınca protesto edildi.
Edinilen bilgiye göre, olayın ardından Ankara İl Başkanı Yıldırım görevinden alındı, yerine Akif Sarper Önder atandı.