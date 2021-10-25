Avrupa yorgunu iki takımın sergilediği oyun izleyenleri futbol adına sevindirdi. Beşiktaş’ın kazandığı maç oldukça zevkli geçti. Oynanan oyun ve mücadele üst düzeydeydi. Beşiktaş’ın oyun olarak daha öne çıktığı bir maç izledik. Siyah-Beyazlılar üstün oynadıkları maçı kazanırken zirve için de dev bir adım attı.

Her iki takım adına zor bir karşılaşmaydı. Zirve yarışından kopmamak adına kazanmak istiyorlardı. Galatasaray, Avrupa maçlarında olduğu gibi savunmasını iyi yaparak, hızlı toplarla çıkmak istedi. İlk yarı top ve oyun Beşiktaş’ın kontrolündeydi. Daha çok pozisyon bulmak için zorladılar. Kenarları iyi kullandılar. Takım olarak, yüksek tempo gösterdiler. Kenar oyuncuları hücuma katıldı.

İlk gol Umut’un yaptığı orta sonucu geldi. İki golün yaratıcısı Larin’in güçlü bir oyun çıkardığı da bir gerçek.

Beşiktaş bireysel olarak yetenekli oyunculara sahip. Umut Meraş’ın çok iyi oynadığını da vurgulayalım. Savunmadaki performansını hücumda da gösterdi. Siyah-Beyazlılar takım olma konusunda daha becerikliydi. Kazanmayı ortak bilinç olarak içselleştirmişler. Son ana kadar maçı bırakmadılar. Bitiricilik konusunda daha başarılıydılar.

Altyapıdan gelen ve Beşiktaş’ın değişmez kalecisi olan 20 yaşındaki kaleci Ersin, her geçen gün daha iyi oynuyor. Kurtardığı penaltı maçın dönem noktası oldu. Ersin, futbolumuz adına büyük kazanç.

Galatasaray ilk atağında golü bulmasına karşın 4 dakika sonra kalesinde golle tanıştı. İlk yarının berabere bitmesi Beşiktaş adına büyük avantaj oldu.

Fatih Terim, ilk yarıda topu rakibe bırakıp kontra atakla sonuca gitmek istedi. Atılan gol tam da Terim’in istediği şekilde gelişti. Uzun süredir ilk kez 11’de sahaya çıkan Diagne, istenilen performansı göstermekten uzaktı. Top tutmakta zorlandı. Terim’in planında aksayan oyuncu olarak dikkat çekti.

Beşiktaş’ın mücadelesine karşılık vermekte zorluk çeken Sarı-Kırmızılılarda, orta alan sorununu yazmakta yarar var. Oyun kuracak oyuncu yok. Taylan ve Berkan çok koşmalarına rağmen organizasyon kurmakta zorlanıyorlar. Bir başka sorun ise beklerin oyuna katılması gerçekleşmedi. Topa sahip olmada eksik kaldılar. Top kayıpları fazlaydı.

İkinci yarı oyuna ortak olma çabası vardı. Ancak Beşiktaş’ın inatla, hırsla ortaya koyduğu mücadele karşısında eksik kaldılar. Penaltıyı kullanabilseler bir puan alabilirlerdi.

Avrupa’da iyi maçlar oynayan, grupta lider olan Galatasaray’ın ligde aynı performansı gösteremeyişi elbette yadırganıyor. Fatih Terim, orta alanda iyi bir oyun kurucu bulamaz ise sıkıntı devam eder. Genç Kerem top ayağında olduğunda çok hızlı, tehlikeli, attığı şutlarla sonuca odaklı oynayan bir oyuncu. Ancak geriye dönüşleri sorunlu. İlk golde Umut’u kaçırması büyük hataydı.

Bir başka sorun ise, Fatih Terim hala ideal bir kadro kuramadı. Her maç başka bir 11 görmek mümkün. Bunun sonucu da görüldüğü gibi başarıyı getirmiyor.