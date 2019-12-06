İyi hal modası!

Şiddet kanayan yaramız, işlenen cinayetlerin sayısını toplamak dahi güçleşiyor. Toplum en ağır cezayı beklerken uygulanan iyi hal tartışılıyor. 'İyi hal' ya da kanunda tanımlandığı şekliyle 'takdiri indirim' nedir, hangi hallerde uygulanır? Can Baytak'ın karikatürleriyle...

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Ankara’da 20. kattan şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden Şule Çet’in ölümüne ilişkin davada sanık Çağatay Aksu'nun 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis kararı 'iyi hal'den müebbet hapse indirildi. Ordu'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un da yarı açık cezaevinden firar eden bir suç makinesi cani olması vicdanları sızlattı.

İYİ HAL İNDİRİMİ NEDİR?

Toplumu derinden yaralayan bu cinayetlerin ardından katillere verilen cezalarda uygulanan 'iyi hal indirimi' sıkça tartışılıyor. 'İyi hal'in sanığın mahkemedeki kravatlı, takım elbiseli görünümünden kaynaklandığına dair kanı yaygın. Bu kanı yanlış olmasa da 'iyi hali' tanımlamak için yeterli değil. İndirim, yargılama sonucunda cezalandırılmasına karar verilen sanığın, verilen cezanın yasa ile belirlenen “failin geçmişi, sosyal ilişkileri, yargılama sırasındaki tutum ve davranışları” gibi nedenlerle uygulanıyor.

Şule Çet'in katilleri için de iyi hal indirimi uygulandı.

TCK'DAKİ 'İYİ HAL' MADDESİ

Türk Ceza Kanunu'nda iyi hal indirimi ya da kanundaki tabiriyle 'takdiri indirim' ile ilgili madde şöyle:

Madde 62- (1) Fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine,

müebbet hapis; müebbet hapis cezası yerine, yirmibeş yıl hapis cezası verilir. Diğer cezaların altıda birine kadarı indirilir. (3)

(2) Takdiri indirim nedeni olarak, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin

geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar göz önünde bulundurulabilir. Takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir.

"İNDİRİM PRATİK YOL"

Peki iyi hal indirimi ya da başka değişle takdiri indirim ile ilgili bir düzenleme mi gerekiyor yoksa 'sorun' uygulamada mı? TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü ile konuşan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, konuyu köşesine taşıdı:

"(Köylü'nün) Aktardığına göre, hakimler ceza indirimi yapmayınca, fail veya savunma avukatları istisnasız İstinaf Mahkemesi veya Yargıtay’a başvurup 'takdiri indirim' hakkından yararlandırılmadıklarını belirtiyorlarmış.

İstinaf ve Yargıtay da bunu eksik yargılama olarak değerlendirmeden önce istisnasız tüm hakimlere dönüp, 'Neden yararlandırmadın?' sorusunu yöneltiyormuş. Hakimler de bu sorgulamaya gerekçeli mütalaa yazmak yerine, baştan indirimi yapmayı daha pratik yol olarak uygular olmuş. Yıllardır savcılık yaptığı için ceza hukuku uygulamalarına da hakim olan Başkan Hakkı Köylü, sorunun uygulamadan kaynaklandığını belirtti. 'Yeniden ceza düzenlemesine gerek görmüyorum, uygulama düzenlemesine ihtiyaç var' dedi.

Son zamanlarda işlenen cinayetlerin büyük bölümünde silah olarak bıçak kullanılıyor. Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç da vahşi cinayetini bıçakla işledi. Katilin ifadesinde cinayette kullandığı bıçağı çaldığını söylemesi de, bu suç aletine ulaşmanın ne kadar kolay olduğunu gözler önüne serdi.

Habertürk, bıçakla işlenen bu vahşi cinayetleri "Vahşeti kesin" başlığıyla gündeme taşıdı.

Habertürk, son yıllarda işlenen 'izindeki' cinayetleri araştırdı.

Ceren Özdemir cinayetinin ardından tartışılan bir başka konu da katilin izne çıktıktan sonra firar etmesi ve ardından bu vahşi cinayetleri işlemesi oldu. Son 5 yılda 2'si 18 yaşından küçük 19'u kadın, 3'ü çocuk tam 41 kişi, cezaevi firarileri tarafından vahşice öldürüldü.