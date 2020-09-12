İyi Günde Kötü Günde 1. bölümü Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Leyla, Sarp ve Melisa'nın başından geçen olayı konu alan İyi Günde Kötü Günde 2. bölüm fragmanı merak konusu oldu. İşte, detaylar...

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İyi Günde Kötü Günde 2. yeni bölüm fragmanı Star TV ekranlarında yayınlandı.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bir yanda nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla (Elçin Sangu) diğer yanda gitmesinin nedenini herkesten saklayan Sarp (Ozan Dolunay) ve ikilinin ortasında her şeyden habersiz evlilik hayalleri kuran Melisa (Yasemin Allen)... Kaderin cilvesi ile birbirlerine düğümlenen bu üç kişinin hayatı öylesine karışır ki çözmeye çalıştıkça işin içinden çıkmak imkansız hale gelir... İyi Günde Kötü Günde dizisi, Leyla, Sarp ve Melisa'nın birbirine düğümlenen ilişkilerini eğlenceli bir üslupla ekrana getirecek.