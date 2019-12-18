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İTÜ Vakfı Okulları nerede? İTÜ Vakfı kimin? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bunun sebebi ise Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'nın alacağı iddia edildi. İşte, İTÜ Vakfı Okullarıyla ilgili ayrıntılar...
İTÜ VAKFI NEREDE?
İTÜ Maçka Kampüsü Sosyal Tesisler Binası Teşvikiye İstanbul'da bulunuyor.
İTÜ VAKFI SAHİBİ KİM?
İTÜ Vakfı Kuruluşunun 35. yıllık bir kurum. Vakıf İstanbul Teknik Üniversitesi'ni desteklemek 4 Nisan 1984 tarihinde amacıyla kuruldu..
Bu çerçevede, Eğitim Tesisleri, Kültür ve Sosyal Tesisler, Spor Tesisleri, Yurtlar İşletmesi ve Ar-Ge İşletmesi kurulup kaynak yaratıldı.
İTÜ Vakfı kuruluş yılından itibaren, sosyal ve kültürel içerikli amaçlar doğrultusunda her yıl 500'ü aşkın öğrenciye karşılıksız eğitim ve barınma bursu veriyor.
İTÜ Vakfı'nın ortaklık şeklinde kurduğu veya iştirak ettiği şirketler 3M ARGE A.Ş., İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. ve OTAM A.Ş. İTÜ Vakfı'nın başında Rektör Prof. Dr. Mehmet KARACA yer alıyor
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İTÜ) VAKFI YÖNETİM KURULU
Prof. Dr. Mehmet KARACA (Rektör) / Başkan
Yük. Müh. O. Naci ENDEM (Başkan Yrd.)
Yük. Müh. A. Ülkü ARIOĞLU (Başkan Yrd.)
Yük. Müh. Güner KOÇEL (Sayman Üye)
Prof. Dr. Tayfun KINDAP
Prof. Dr. Güven ÖNAL
Prof. Dr. Sinan Mert ŞENER
Prof. Dr. Eşref ADALI
Suat Necat ÖNEY
Genel Sekreter
Kenan ÇOLPAN
Genel Sekreter Yrd.
Kenan METE
İTÜ GELİŞTİRME VAKFI AÇIKLAMASI
5 özel okulu olan İTÜ Geliştirme Vakfı'ndan ise şu açıklama geldi:
“Bugün kamuoyuna farklı kaynaklardan yansıyan haber dolayısıyla velilerimizin ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bir açıklama yapılması gereği doğmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi resmi Twitter hesabından yapılan açıklama doğrultusunda, İTÜ Vakfı ile Doğa Kolejleri arasında müzakerelerin devam ettiği bilgisi paylaşılmıştır. İTÜ Geliştirme Vakfı Okullarından bağımsız olarak yürütülen bu görüşmelerin olumlu neticelenmesi durumunda, söz konusu eğitim kurumu İTÜ Vakfı çatısı altında "Doğa Koleji" adıyla eğitim öğretime devam edecektir. İTÜ Vakfı ile İTÜ Geliştirme Vakfı farklı tüzel kişilikler olup, bu sürecin İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları ile bağlantısı bulunmamaktadır. Tüm velilerimize ve kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.”
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