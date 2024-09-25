İtfaiye Haftası ne zaman 2024? Kısa, uzun, anlamlı, yeni İtfaiye Haftası mesajları ve sözleri

İTFAİYE HAFTASI MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024

Başta yangın felaketi olmak üzere, deprem ve sel gibi birçok doğal afete karşı insanımızı ve tüm canlıları koruyup onlara siper olan tüm itfaiye çalışanlarımızın İtfaiye Haftası kutlu olsun.

Bazı kahramanların pelerine ihtiyacı yoktur. İtfaiye teşkilatımızın İtfaiye Haftası kutlu olsun!

Büyük bir özveri ve fedakârlıkla canları pahasına emek veren itfaiye teşkilatımızın İtfaiye Haftası kutlu olsun!