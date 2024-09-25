İtfaiye Haftası ne zaman 2024? Kısa, uzun, anlamlı, yeni İtfaiye Haftası mesajları ve sözleri
Yangınlarda en ön cephede görev alan itfaiyecilerin haftası geldi çattı. İtfaiye Haftası, her yıl Eylül ayında kutlanıyor. Sosyal medyada meslekleri gereği kahramanlıklara imza atan itfaiyecilerin anmak ve başarılarını takdir etmek adına tebrik mesajları paylaşımları yapılıyor. Peki, İtfaiye Haftası ne zaman 2024? İşte kısa, uzun, anlamlı, yeni İtfaiye Haftası mesajları ve sözleri…
- 1
İtfaiye Haftası ne zaman 2024 yılı için yanıt arıyor. Yangınlardaki üstün başarısı ve güvenlik önlemlerinin sağlanması açısından itfaiye hizmetleri, ülkemiz için sayısız başarılara imza attı. itfaiyecileri bu özel haftada anmak ve başarılarını takdir etmek için kutlama mesajları araştırılmaya başlandı. Biz de haberturk.com.tr olarak canı pahasına can kurtarmayı görev edinen gizli kahramanlar itfaiyecilerin haftasını kutlamak için kısa, uzun, anlamlı, yeni İtfaiye Haftası mesajları ve sözleri seçeneklerini derledik.
- 2
İTFAİYE HAFTASI NE ZAMAN 2024?
Türk İtfaiyesi’nin kuruluşu, 1714 yılı olarak kabul edilmektedir. Bugünkü belediyelere bağlı Cumhuriyet İtfaiyeleri, 25 Eylül 1923 tarihinde teşkil edilmiştir.
Cumhuriyet itfaiyesinin kurulduğu tarihten itibaren Eylül ayının son haftası “İtfaiye Haftası” olarak kabul edilmiş ve kutlanmıştır.
Bu kapsamda her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri İtfaiye Haftası olarak kutlanmaktadır. 310. yılını kutlayan İtfaiye Teşkilatı, ülkemizin en önemli ve köklü kurumlarındandır.
- 3
İTFAİYE HAFTASI MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024
Başta yangın felaketi olmak üzere, deprem ve sel gibi birçok doğal afete karşı insanımızı ve tüm canlıları koruyup onlara siper olan tüm itfaiye çalışanlarımızın İtfaiye Haftası kutlu olsun.
Bazı kahramanların pelerine ihtiyacı yoktur. İtfaiye teşkilatımızın İtfaiye Haftası kutlu olsun!
Büyük bir özveri ve fedakârlıkla canları pahasına emek veren itfaiye teşkilatımızın İtfaiye Haftası kutlu olsun!
-
- 4
Canları pahasına, can kurtarmayı kendilerine görev edinmiş kahramanlarımızın, İtfaiye Haftası'nı kutluyoruz.
Gece gündüz demeden vatandaşlarımızın canını ve malını kurtarmak adına, kendi canlarını hiçe sayarak büyük fedakârlık ile çalışan tüm İtfaiye Teşkilatımızın İtfaiye Haftası'nı kutluyoruz.
Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, ailelerini geride bırakan, zor şartlarda gece gündüz demeden çalışan bütün itfaiye çalışanlarının İtfaiye Haftası'nı kutlar, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar dileriz.
- 5
Bazı kahramanlar kırmızı giyer! Tüm özverileri için itfaiyecilere teşekkür ederiz.
Yangınlar söner, kahramanlık asla. İtfaiyecilere minnettarız, Allah hepsinden razı olsun!
İtfaiyeciler, tehlikenin karşısında duran cesur yüreklerdir. Bu hafta onların haftası hepsine minnettarız…
- 6
Bir evi, bir ormanı, bir hayatı kurtarmak... İtfaiyeciler bir gün değil her gün kahramanlık yapıyor, onlar bizim süper kahramanlarımız.
İtfaiyecilik sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir özveridir. Tüm itfaiyecilerin gününü kutluyor kendilerine teşekkür ediyorum.
İtfaiyeciler, umudu alevlerin arasından çıkarıp getiren kahramanlardır. Onlara şükranlarımızı sunalım!
-
- 7
Alevlerin arasında, en karanlık anda bile umudu yitirmeyenlere selam olsun.
Gecenin bir yarısı bile olsa, yardım için hazır bekleyen itfaiyecilere minnettarız. Onların değerini bilelim!
Tehlikenin ortasında bile soğukkanlılıkla hareket eden itfaiyeciler, toplumun koruyucu melekleridir.
İtfaiyeciler, bizim için risk alarak hayat kurtarırlar. Onların fedakarlıklarına ne kadar teşekkür etsek az, kıymetlerini bilelim.
- 8