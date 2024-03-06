İtalyan mutfağından bir lezzet: Kruton (kızarmış ekmek) parçalı sarımsak çorbası tarifi
Soğuk kış akşamlarında genellikle insanlar çorba içmek ister. Ancak her akşam aynı çorbalardan sıkılabilirler. Peki, akşam için hangi çorbayı pişirilebilir? İşte, sizin için İtalyan usülü çıtır krutonlu sarımsak çorbası tarifi!
- 1
Ana yemeklerden önce tüketilen çorbalar birçok insan tarafından çokça tercih ediliyor. İtalyan mutfağından ilham alarak hazırlanan kruton (kızarmış ekmek) parçalı sarımsak çorbası ise sizler için hem sağlıklı hem de doyurucu bir seçenek sunabiliyor. İşte, yapılışı...
- 2
SARIMSAK ÇORBASI
MALZEMELER:
2 orta boy patates
1 kahverengi soğan
1 büyük pırasa
2 bütün küçük sarımsak (60 gram yani 20-30 küçük diş)
7 su bardağı tavuk suyu
Yarım çay kaşığı kurutulmuş kekik
Yarım su bardağı krema
Yarım su bardağı zeytinyağı
1 su bardağı kıyılmış maydanoz
Kruton (kızarmış ekmek parçaları) için 6 dilim ekmek
Tuz ve karabiber
- 3
YAPILIŞI:
Soğanları soyun ve yıkadıktan sonra orta incelikte küp küp doğrayın.
Pırasayı yıkayın ve minik parçalar halinde doğrayın.
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- 4
Derin bir tencere alın ve içerisine zeytinyağını ekleyin.
Daha sonra içine doğradığınız pırasa ve soğanı da atıp kavurun.
- 5
Sarımsaklarınızı soyun ve birkaç parçaya böldükten sonra tencerenin içerisine ekleyin. Bu aşamada üzerine kekik dökebilirsiniz.
Tencerenin altını kısın ve yaklaşık 15 dakika kadar yavaşça pişirin.
- 6
Patateslerinizi soyun ve büyük küpler halinde doğrayın. Daha sonra tencerenizin içine alın.
Üzerine tavuk suyu veya isterseniz et suyunu ilave etmeye başlayın.
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- 7
Çorbanızın kalan baharatlarını da ekleyin ve karıştırın.
25 dakika pişirdikten sonra içerisine krema ekleyin.
- 8
Tekrar karıştırın ve bir süre daha pişirin.
Pişen çorbanızı bir blender yardımıyla pürüzsüz hale getirin.
- 9
Kızarmış ekmek parçalarını yapmak için ekmeğinizi küp küp doğrayın.
Bir tavaya zeytinyağı ve ekmekleri ekleyin, kısık ateşte kahverengileşip çıtır çıtır olana kadar kızartın, ne kadar yavaş pişirirseniz çorbanın içinde o kadar çıtır kalırlar.
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- 10
Kızarttığınız ekmekleri bir kenara aldıktan sonra maydanozları yıkayın ve minik minik doğramaya başlayın. (İsterseniz çorbanın içerisine de ekleyip karıştırabilirsiniz.)
Pişen çorbanızı bir kaba alın ve üzerine kıtır ekmek parçaları ile maydanoz ekleyerek servis edin. Afiyet olsun!
Kaynak: Recipe 30
Fotoğraf kaynakları: YouTube