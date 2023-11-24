İtalya’da infial yaratan kadın cinayeti sonrası okullarda 'maçoluk karşıtı' kampanya başlatılıyor

REKLAM advertisement1

Getty Images 22 Kasım'da Bologna kentindeki gösteriye 6 bin kişi katıldı. Ev anahtarları, sokakta güvenli yürüme isteğinin sembolü olarak gösteriliyor.

İtalya'da bir üniversite öğrencisinin eski sevgilisi tarafından öldürülmesinin ardından parlamento kadına yönelik şiddetle mücadele amaçlı bir yasa tasarısını oybirliğiyle kabul etti. Eğitim Bakanlığı da cinsiyete dayalı şiddeti önlemek için okullarda ‘maçoluk karşıtı’ bir kampanya başlatılacağını açıkladı.

REKLAM

22 yaşındaki Giulia Cecchettin cinayeti son günlerde ülkede büyük infial yarattı ve kadın cinayetlerini tekrar gündemin üst sıralarına taşıdı.

Günlerdir kayıp olan Cecchettin’in cesedi geçen hafta sonunda bulunmuş, eski sevgilisi Filippo Turetta ise kaçtığı Almanya’da yakalanmıştı.

Ülkede neredeyse her 3 günde bir kadın, cinsiyete dayalı cinayet kurbanı olsa da Cecchettin vakası sıra dışı biçimde ilgi ve tepki çekti.

Cecchetin’in Padova Üniversitesi’nden mezun olmasına günler kala ortadan kaybolması, günler süren arama çalışmaları, ortaya çıkan detaylar ve ses kayıtları vakayı günlerce gündemde tuttu.

Cecchettin’in öldürülmesinin ardından muhalefet ve hükümetten kadına yönelik şiddete karşı ortak eylem açıklamaları geldi.

Hükümetin hazırladığı yasa tasarısı parlamentonun üst kanadı Senato’da muhalefetin de desteğiyle oy birliğiyle kabul edildi.

Yeni yasal düzenleme özellikle şiddet uygulayan erkeklere yönelik uzaklaştırma kararı ve takip tedbirlerinin güçlendirilmesini, bu davalara öncelik verilmesini, cinsiyete dayalı şiddet mağdurlarına yönelik koruma önlemlerinin artırılmasını öngörüyor.

REKLAM

Aile Bakanı Eugenia Roccella, ‘’Bu yasa, birçok vakada yaşam-ölüm farkı yaratabilecek önlemler getiriyor’’ dedi.

Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara da cinsiyete dayalı şiddeti önlemek için okullarda "büyük bir seferberlik" başlatacaklarını duyurdu. Bakan Valditara, bu bağlamda ilk kez "erkek şovenizmi, maçoluk ve kadına yönelik psikolojik ve fiziksel şiddet'' karşıtı bir kampanya yürütüleceğini söyledi.

Kampanya kapsamında ilkokullardan liselere kadar öğrencilere "saygı kültürü" ve "ilişki eğitimi" verilmesi planlanıyor.

Eğitim Bakanı, "Kadınların her gün tacize, aşağılamaya ve şiddete katlanmak zorunda kalması kesinlikle kabul edilemez. Günlük yaşamda, okulda, işyerinde, sokakta pek çok durumda kendini gösteren egemen erkek şovenizmi olgusu okullarda ele alınacak" dedi.

Giulia Cecchettin vakası

Getty Images Milan'da yapılan bir protesto

11 Kasım’da kaybolan Cecchettin’in cesedi bir hafta sonra, kuzeydeki Friuli Venezia Giulia bölgesinde Barcis gölü yakınında bir hendekte bulundu.

REKLAM

Çok sayıda bıçak darbesi alan Cecchettin’in yaklaşık 25 dakika boyunca katiline karşı mücadele etmeye çalıştığı belirlendi.

Cecchettin’in ailesi ve arkadaşlarının ifadelerine göre Turetta, Cecchettin’e takıntılı şekilde kontrol ve baskı uyguluyor, genç kadının kendisinden önce üniversiteyi bitirmesini istemiyordu.

Cecchettin’in cinayete kurban gitmeden yaklaşık 1.5 ay önce arkadaşlarına gönderdiği bir sesli mesajda, eski sevgilisi Filippo Turetta’nın hayatından çıkmasını istediğini, ancak Turetta’nın intihar etmesinden korktuğunu söylediği ortaya çıktı.

Giulia Cecchettin’in biyomedikal mühendisliği eğitimi aldığı Padova Üniversitesi, eski öğrencisine sembolik olarak diploma hazırlayacaklarını açıkladı.

Padova Üniversitesi’nde ve ülke çapında birçok lise ve üniversitede hafta içinde Cecchettin için anma eylemleri düzenlendi. Törenlerde, bir dakika sessizlik yerine "ses çıkarma eylemleri" yapıldı.

REKLAM

Siyaset dünyasında da yankı uyandıran vaka ile ilgili olarak Başbakan Giorgia Meloni de bir açıklama yaptı. Meloni, kadınların ‘’özgür olmaktan suçlanarak öldürülmesini’’ sapkınlık diye niteledi ve "Gerçek aşk öldürmez. Gerçek aşk asla zarar vermez’’ dedi.

Giulia Cecchettin vakası sonrası 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde ülke çapında büyük gösteriler planlanıyor.

İtalya'da kadın cinayeti sayısının yıl başından beri 105'i geçtiği hesaplanıyor.

Papa: Erkeklere sağlıklı ilişki eğitimi

Bu vaka sonrası gençlerin verdiği risk sinyallerinin aile ve okul ortamında önceden tespit edilebilmesi için yapılması gerekenler de tartışmaya açıldı.

Cecchettin cinayeti sonrası yükselen tartışmalara Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco da değindi ve erkeklere sağlıklı ilişki eğitimi verilmesi gerektiğini savundu.

Papa, bir grup Katolik basın kuruluşu temsilcisine hitaben yaptığı konuşmada iletişim alanında çalışanların sorumluluğuna da vurgu yaparak şunları söyledi:

‘’Bugünlerde çok üzücü haberlerden, kadına yönelik şiddete ilişkin korkunç haberlerden, saygı ve özen eğitiminin, sağlıklı ilişkiler kurabilen erkekler yetiştirmenin ne kadar acil olduğunu görüyoruz.’’