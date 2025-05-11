Torino- İnter maçına sayılı saatler kaldı. Şampiyonluk yolunda lider Napoli ile arasında 2 puan fark bulunan İnter, zorlu Torino deplasmanında galip gelerek yarışı sürdürmek istiyor. Futbolseverler karşılaşma ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, Torino- İnter maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...