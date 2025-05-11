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        Haberler Bilgi Spor İtalya Serie A: Torino- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Torino- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        İtalya Serie A'da İnter Torino'ya konuk oluyor. Grande Torino'da oynanacak karşılaşmada, iki takım da galibiyet için kıyasıya mücadele edecek. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Torino maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Torino- İnter maçının yayıncı kuruluşu ve saati yanı sıra Simeone İnzaghı'nin kadro tercihi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Torino- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 16:07 Güncelleme: 11.05.2025 - 16:07
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        • 1

          Torino- İnter maçına sayılı saatler kaldı. Şampiyonluk yolunda lider Napoli ile arasında 2 puan fark bulunan İnter, zorlu Torino deplasmanında galip gelerek yarışı sürdürmek istiyor. Futbolseverler karşılaşma ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, Torino- İnter maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

        • 2

          TORİNO- İNTER MAÇI NE ZAMAN?

          Torino- İnter maçı 11 Mayıs Pazar (bu akşam) 19.00'da oynanacak.

        • 3

          TORİNO- İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?

          Zorlu mücadele S Sport Plus ve EXXEN'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

          Simeone İnzaghi'nin vazgeçilmez oyuncusu olan milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu Torino karşısında ilk 11'de forma giyecek.

        • 5

          İNTER MUHTEMEL 11

          Sommer, Bisseck, De Vrij, Bastoni, Darmian, Zalewski, Asllnai, Zielinski, Augusto, Correa, Taremi

        • 6
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