Premier Lig'in 31. haftasında Milan ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Bu sezon beklentilerin altında performans sergileyen Milan evinde Fiorentina'yı yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor. Kritik mücadele öncesinde her iki teknik adamında kadro tercihi merak ediliyor. Peki, Milan- Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Milan- Fiorentina maçı hakkında detaylar...