        Haberler Spor Futbol İtalya İtalya Serie A Ligi'nde 7. haftanın sonuçları - Futbol Haberleri

        İtalya Serie A Ligi'nde 7. haftanın sonuçları ve puan durumu

        İtalya Serie A Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 7. hafta geride kaldı. Milan, Napoli, Inter ve Juventus haftayı galibiyetle noktaladı. İtalya Serie A Ligi'nde 7. haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın maç programını bu haberde bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 10:30 Güncelleme: 21.10.2025 - 10:30
        İtalya Serie A Ligi'nde 7. haftanın sonuçları
        İtalya Serie A Ligi'nin 7. haftası, Cremonese-Udinese karşılaşmasıyla sona erdi.

        Cremonese evinde ağırladığı Udinese ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Cremonese 10 puana ulaşırken, Udinese ise 9 puana yükseldi

        Fiorentina'yı konuk ettiği İtalya Serie A Ligi maçında 2-1 galip gelen Milan, bu sonuçla puanını 16'ya çıkardı; maçtan puansız ayrılan Fiorentina ise haftayı 3 puan ile noktaladı.

        Juventus, Como deplasmanında aldığı 2-0 mağlubiyetle haftayı 12 puanla kapattı; Como ise puanını 12'ye yükselterek 3 puanı alan taraf olmayı başardı.

        Inter, Roma'yı 1-0 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Inter bu mücadeleden sonra toplam puanını 15 yaparken Roma ise 15 puanda kaldı.

        Napoli, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Torino'a karşı 1-0 mağlup bir şekilde sahadan ayrıldı ve puan kaybetti. Bu maçın ardından ev sahibi Torino puanını 8'e yükseltirken konuk ekip Napoli ise 15 puanda kaldı.

        Lecce, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Sassuolo ile başa baş bir mücadele sergileyerek 0-0 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.

        Pisa , ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Verona ile berabere kalarak 0-0 puanları paylaştı.

        Bologna, bu hafta Cagliari'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-0 ile konuk ekip Bologna oldu.

        Genoa ile Parma'nın karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.

        Zorlu mücadelede ev sahibi Atalanta, rakibi Lazio'nu tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı.

        2025/2026 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 7. Haftanın Sonuçları
        18.10.2025 16:00
        Lecce
        0
        Sassuolo
        0
        İY(0-0)
        18.10.2025 16:00
        Pisa
        0
        Hellas Verona
        0
        İY(0-0)
        18.10.2025 19:00
        Torino
        1
        Napoli
        0
        İY(1-0)
        18.10.2025 21:45
        Roma
        0
        Inter
        1
        İY(0-1)
        19.10.2025 13:30
        Como
        2
        Juventus
        0
        İY(1-0)
        19.10.2025 16:00
        Cagliari
        0
        Bologna
        2
        İY(0-1)
        19.10.2025 16:00
        Genoa
        0
        Parma
        0
        İY(0-0)
        19.10.2025 19:00
        Atalanta
        0
        Lazio
        0
        İY(0-0)
        19.10.2025 21:45
        Milan
        2
        Fiorentina
        1
        İY(0-0)
        20.10.2025 21:45
        Cremonese
        1
        Udinese
        1
        İY(1-0)

        2025/2026 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 7. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Milan
        		7 5 1 1 16 7
        2
        Inter
        		7 5 0 2 15 10
        3
        Napoli
        		7 5 0 2 15 5
        4
        Roma
        		7 5 0 2 15 4
        5
        Bologna
        		7 4 1 2 13 6
        6
        Como
        		7 3 3 1 12 4
        7
        Juventus
        		7 3 3 1 12 2
        8
        Atalanta
        		7 2 5 0 11 6
        9
        Sassuolo
        		7 3 1 3 10 0
        10
        Cremonese
        		7 2 4 1 10 -1
        11
        Udinese
        		7 2 3 2 9 -3
        12
        Lazio
        		7 2 2 3 8 3
        13
        Cagliari
        		7 2 2 3 8 -2
        14
        Torino
        		7 2 2 3 8 -7
        15
        Parma
        		7 1 3 3 6 -4
        16
        Lecce
        		7 1 3 3 6 -5
        17
        Hellas Verona
        		7 0 4 3 4 -7
        18
        Fiorentina
        		7 0 3 4 3 -5
        19
        Genoa
        		7 0 3 4 3 -6
        20
        Pisa
        		7 0 3 4 3 -7

