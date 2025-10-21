İtalya Serie A Ligi'nde 7. haftanın sonuçları

İtalya Serie A Ligi'nin 7. haftası, Cremonese-Udinese karşılaşmasıyla sona erdi.

Cremonese evinde ağırladığı Udinese ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Cremonese 10 puana ulaşırken, Udinese ise 9 puana yükseldi

Fiorentina'yı konuk ettiği İtalya Serie A Ligi maçında 2-1 galip gelen Milan, bu sonuçla puanını 16'ya çıkardı; maçtan puansız ayrılan Fiorentina ise haftayı 3 puan ile noktaladı.

Juventus, Como deplasmanında aldığı 2-0 mağlubiyetle haftayı 12 puanla kapattı; Como ise puanını 12'ye yükselterek 3 puanı alan taraf olmayı başardı.

Inter, Roma'yı 1-0 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Inter bu mücadeleden sonra toplam puanını 15 yaparken Roma ise 15 puanda kaldı.

Napoli, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Torino'a karşı 1-0 mağlup bir şekilde sahadan ayrıldı ve puan kaybetti. Bu maçın ardından ev sahibi Torino puanını 8'e yükseltirken konuk ekip Napoli ise 15 puanda kaldı.

Lecce, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Sassuolo ile başa baş bir mücadele sergileyerek 0-0 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.

Pisa , ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Verona ile berabere kalarak 0-0 puanları paylaştı.

Bologna, bu hafta Cagliari'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-0 ile konuk ekip Bologna oldu.

Genoa ile Parma'nın karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.

Zorlu mücadelede ev sahibi Atalanta, rakibi Lazio'nu tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı.

2025/2026 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 7. Hafta Puan Durumu # TAKIM O G B M P AV 1 Milan 7 5 1 1 16 7 2 Inter 7 5 0 2 15 10 3 Napoli 7 5 0 2 15 5 4 Roma 7 5 0 2 15 4 5 Bologna 7 4 1 2 13 6 6 Como 7 3 3 1 12 4 7 Juventus 7 3 3 1 12 2 8 Atalanta 7 2 5 0 11 6 9 Sassuolo 7 3 1 3 10 0 10 Cremonese 7 2 4 1 10 -1 11 Udinese 7 2 3 2 9 -3 12 Lazio 7 2 2 3 8 3 13 Cagliari 7 2 2 3 8 -2 14 Torino 7 2 2 3 8 -7 15 Parma 7 1 3 3 6 -4 16 Lecce 7 1 3 3 6 -5 17 Hellas Verona 7 0 4 3 4 -7 18 Fiorentina 7 0 3 4 3 -5 19 Genoa 7 0 3 4 3 -6 20 Pisa 7 0 3 4 3 -7 Daha Fazla Göster