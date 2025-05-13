İtalya Serie A Ligi'nde 36. haftanın sonuçları ve puan durumu

İtalya Serie A Ligi'nin 36. haftasının kapanışını yapan mücadelede, Atalanta ve Roma takımları karşı karşıya geldi.

Atalanta, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Roma'yı 2-1 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Atalanta puanını 71'e yükseltti.

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Zorlu mücadelede Napoli kendi sahasında rakibi Genoa ile karşılaştı. 2-2 biten mücadelede kazanan çıkmazken Napoli 78 ve rakibi konuk ekip Genoa ise 40 puan ile haftayı kapattı.

Milan, kendi evindeki mücadelede Bologna'yı 3-1 geçerek galip gelmeyi başardı.Ve 60 puana yükseldi.

Torino'a ligin 36. haftasında konuk olan Inter, rakibini 2-0 yenerek 77 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Torino ise 44 puanda kaldı.

Deplasmandaki kritik mücadelede Juventus, rakibi Juventus ile berabere kalarak 1 puan almayı başardı. Maçın bu skorla tamamlanmasının ardından ev sahibi takım Lazio 64 puana ulaşırken Juventus toplamda 64 puana yükselmeyi başardı.

Zorlu müsabakada ev sahibi Como, rakibi Cagliari'yi etkili oyunuyla 3-1 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 48'e yükseltti.

Parma'yı konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Empoli, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.