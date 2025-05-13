Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        86
        Fenerbahçe
        FB
        78
        Beşiktaş
        BJK
        58
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        57
        Rams Başakşehir
        İBFK
        51
        ikas Eyüpspor
        EYP
        50
        Göztepe
        GÖZ
        47
        Trabzonspor
        TS
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        46
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Bellona Kayserispor
        KYS
        44
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        43
        Gaziantep FK
        GFK
        42
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        40
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        38
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        20
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol İtalya İtalya Serie A Ligi'nde 36. haftanın sonuçları ve puan durumu - Futbol Haberleri

        İtalya Serie A Ligi'nde 36. haftanın sonuçları ve puan durumu

        İtalya Serie A Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 36. hafta oynanan maçlarla sona erdi. Milan, Juventus ve Inter üç puanın sahibi oldu. Napoli puan kaybederek haftayı tamamladı. İşte İtalya Serie A Ligi'nde 36. haftanın maç sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 10:30 Güncelleme: 13.05.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        İtalya Serie A Ligi'nde 36. haftanın sonuçları ve puan durumu
        ABONE OL
        ABONE OL

        İtalya Serie A Ligi'nin 36. haftasının kapanışını yapan mücadelede, Atalanta ve Roma takımları karşı karşıya geldi.

        Atalanta, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Roma'yı 2-1 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Atalanta puanını 71'e yükseltti.

        Zorlu mücadelede Napoli kendi sahasında rakibi Genoa ile karşılaştı. 2-2 biten mücadelede kazanan çıkmazken Napoli 78 ve rakibi konuk ekip Genoa ise 40 puan ile haftayı kapattı.

        Milan, kendi evindeki mücadelede Bologna'yı 3-1 geçerek galip gelmeyi başardı.Ve 60 puana yükseldi.

        Torino'a ligin 36. haftasında konuk olan Inter, rakibini 2-0 yenerek 77 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Torino ise 44 puanda kaldı.

        Deplasmandaki kritik mücadelede Juventus, rakibi Juventus ile berabere kalarak 1 puan almayı başardı. Maçın bu skorla tamamlanmasının ardından ev sahibi takım Lazio 64 puana ulaşırken Juventus toplamda 64 puana yükselmeyi başardı.

        Zorlu müsabakada ev sahibi Como, rakibi Cagliari'yi etkili oyunuyla 3-1 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 48'e yükseltti.

        Parma'yı konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Empoli, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

        Monza, bu hafta Udinese'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-1 ile konuk ekip Monza oldu.

        Ligin 36. haftasında oynanan mücadelede Verona ile Lecce karşı karşıya geldi. Maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip 33 puana, konuk ekip ise 28 puana sahip oldu

        Venezia, evindeki mücadelede rakibi Fiorentina'yı etkili oyunuyla 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Venezia puanını 29'a yükseltti.

        2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 36. Haftanın Sonuçları
        09.05.2025 21:45
        Milan
        3
        Bologna
        1
        İY(0-0)
        10.05.2025 16:00
        Como
        3
        Cagliari
        1
        İY(2-1)
        10.05.2025 19:00
        Lazio
        1
        Juventus
        1
        İY(0-0)
        10.05.2025 21:45
        Empoli
        2
        Parma
        1
        İY(1-0)
        11.05.2025 13:30
        Udinese
        1
        Monza
        2
        İY(0-0)
        11.05.2025 16:00
        Hellas Verona
        1
        Lecce
        1
        İY(1-1)
        11.05.2025 19:00
        Torino
        0
        Inter
        2
        İY(0-1)
        11.05.2025 21:45
        Napoli
        2
        Genoa
        2
        İY(1-1)
        12.05.2025 19:30
        Venezia
        2
        Fiorentina
        1
        İY(0-0)
        12.05.2025 21:45
        Atalanta
        2
        Roma
        1
        İY(1-1)

        2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 36. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Napoli
        		36 23 9 4 78 30
        2
        Inter
        		36 23 8 5 77 42
        3
        Atalanta
        		36 21 8 7 71 41
        4
        Juventus
        		36 16 16 4 64 20
        5
        Lazio
        		36 18 10 8 64 13
        6
        Roma
        		36 18 9 9 63 17
        7
        Bologna
        		36 16 14 6 62 13
        8
        Milan
        		36 17 9 10 60 18
        9
        Fiorentina
        		36 17 8 11 59 17
        10
        Como
        		36 13 9 14 48 -1
        11
        Torino
        		36 10 14 12 44 -3
        12
        Udinese
        		36 12 8 16 44 -12
        13
        Genoa
        		36 9 13 14 40 -13
        14
        Cagliari
        		36 8 9 19 33 -17
        15
        Hellas Verona
        		36 9 6 21 33 -33
        16
        Parma
        		36 6 14 16 32 -15
        17
        Venezia
        		36 5 14 17 29 -20
        18
        Empoli
        		36 5 13 18 28 -27
        19
        Lecce
        		36 6 10 20 28 -33
        20
        Monza
        		36 3 9 24 18 -37

        2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 37. Hafta Maçları
        18.05.2025 16:00
        Parma
        Napoli
        18.05.2025 16:00
        Roma
        Milan
        18.05.2025 16:00
        Genoa
        Atalanta
        18.05.2025 16:00
        Hellas Verona
        Como
        18.05.2025 16:00
        Fiorentina
        Bologna
        18.05.2025 16:00
        Lecce
        Torino
        18.05.2025 16:00
        Inter
        Lazio
        18.05.2025 16:00
        Juventus
        Udinese
        18.05.2025 16:00
        Monza
        Empoli
        18.05.2025 16:00
        Cagliari
        Venezia
        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna: Zelenskiy'in İstanbul'a geliş şartı Putin
        Ukrayna: Zelenskiy'in İstanbul'a geliş şartı Putin
        Doktorun temizlik yapan eşi kafatasını çöpe attı! Ortalık karıştı!
        Doktorun temizlik yapan eşi kafatasını çöpe attı! Ortalık karıştı!
        ABD Başkanı Trump Suudi Arabistan'da
        ABD Başkanı Trump Suudi Arabistan'da
        Daha 4 yaşındaydı... Ölümle biten oyun!
        Daha 4 yaşındaydı... Ölümle biten oyun!
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        Patroniçe vurgununda kahreden son!
        Patroniçe vurgununda kahreden son!
        Başkente gelen personele kira desteği
        Başkente gelen personele kira desteği
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Ağabeyi zihinsel engelliydi... Tüfekle oynamaya başladı!
        Ağabeyi zihinsel engelliydi... Tüfekle oynamaya başladı!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede sağanak!
        'Adile' büyük fırsat sundu
        'Adile' büyük fırsat sundu
        İngiltere Başbakanı Starmer'ın evinde yangın!
        İngiltere Başbakanı Starmer'ın evinde yangın!
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        Gün ortasında gözlerinizi açık tutamıyorsanız dikkat!
        Gün ortasında gözlerinizi açık tutamıyorsanız dikkat!
        Açık seçik kıyafet yasağı
        Açık seçik kıyafet yasağı
        Rusya: Ukrayna'ya nefes aldırmak için ateşkes istiyorlar
        Rusya: Ukrayna'ya nefes aldırmak için ateşkes istiyorlar
        Papa İznik için hazırlanıyor
        Papa İznik için hazırlanıyor
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Habertürk Anasayfa