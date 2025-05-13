İtalya Serie A Ligi'nde 36. haftanın sonuçları ve puan durumu
İtalya Serie A Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 36. hafta oynanan maçlarla sona erdi. Milan, Juventus ve Inter üç puanın sahibi oldu. Napoli puan kaybederek haftayı tamamladı. İşte İtalya Serie A Ligi'nde 36. haftanın maç sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...
İtalya Serie A Ligi'nin 36. haftasının kapanışını yapan mücadelede, Atalanta ve Roma takımları karşı karşıya geldi.
Atalanta, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Roma'yı 2-1 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Atalanta puanını 71'e yükseltti.
Zorlu mücadelede Napoli kendi sahasında rakibi Genoa ile karşılaştı. 2-2 biten mücadelede kazanan çıkmazken Napoli 78 ve rakibi konuk ekip Genoa ise 40 puan ile haftayı kapattı.
Milan, kendi evindeki mücadelede Bologna'yı 3-1 geçerek galip gelmeyi başardı.Ve 60 puana yükseldi.
Torino'a ligin 36. haftasında konuk olan Inter, rakibini 2-0 yenerek 77 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Torino ise 44 puanda kaldı.
Deplasmandaki kritik mücadelede Juventus, rakibi Juventus ile berabere kalarak 1 puan almayı başardı. Maçın bu skorla tamamlanmasının ardından ev sahibi takım Lazio 64 puana ulaşırken Juventus toplamda 64 puana yükselmeyi başardı.
Zorlu müsabakada ev sahibi Como, rakibi Cagliari'yi etkili oyunuyla 3-1 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 48'e yükseltti.
Parma'yı konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Empoli, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Monza, bu hafta Udinese'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-1 ile konuk ekip Monza oldu.
Ligin 36. haftasında oynanan mücadelede Verona ile Lecce karşı karşıya geldi. Maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip 33 puana, konuk ekip ise 28 puana sahip oldu
Venezia, evindeki mücadelede rakibi Fiorentina'yı etkili oyunuyla 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Venezia puanını 29'a yükseltti.