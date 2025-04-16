İtalya Serie A Ligi'nde 32. haftanın sonuçları

İtalya Serie A Ligi'nde 32. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu
İtalya Serie A Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 32. hafta heyecanı sürüyor. Inter, Juventus, Napoli ve Milan haftayı galibiyetle kapattı. İtalya Serie A Ligi'nde 32. haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın maç programını bu haberde bulabilirsiniz.
Napoli ve Empoli takımları arasında oynanan mücadele, İtalya Serie A Ligi'nin 32. haftasının kapanışını yaptı.
Napoli evindeki karşılaşmada, rakibi Empoli kulübünü 3-0 geçerek 3 puanı hanesine yazdı. Ve puanını 68'e yükselterek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Konuk ekip Empoli ise 24 puanda kaldı.
Juventus, ev sahibi olarak çıktığı mücadelede Lecce'yi 2-1 geçti ve 3 puanın sahibi olarak toplamda 59 puana yükseldi.
Inter, kendi evindeki mücadelede Cagliari'yi 3-1 geçerek galip gelmeyi başardı.Ve 71 puana yükseldi.
Milan, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Udinese takımını 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve 51 puana yükseldi. Puansız ayrılan ev sahibi takım Udinese ise 40 puanda kaldı.
Zorlu karşılaşmada ev sahibi Venezia, rakibi Monza takımını 1-0 geçmeyi başardı.
Atalanta, evindeki mücadelede rakibi Bologna'yı 2-0 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.
Fiorentina, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Parma ile başa baş bir mücadele sergileyerek 0-0 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.
Verona ile Genoa'nın karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.
Ligin 32. haftasında Como ile Torino karşılaştı. Como rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
İtalya Serie A Ligi'nin 32. haftasında Lazio ile Roma arasında oynanan maç 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.