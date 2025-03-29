Juventus- Genoa maçına sayılı saatler kaldı. Lig'in en çok berabere kalan takımı olan Juventus 52 puanla 5. olarak yer aldı. Öte yandan ligde 35 puanı olan Genoa, 12. basamakta bulundu. Maçın başlama saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair detaylar araştırma konusu oldu. Peki, Juventus- Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...