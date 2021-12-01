İtalya Serie A'da 14. hafta karşılaşmaları cuma akşamı oynanan Cagliari - Salernitana maçı ile başladı ve cumartesi günü, buna dört maç eklendi.

Karşılaşmalarda önemli bir detay göze çarptı. Futbolcuların hepsi, sahaya çıkmadan önce yüzlerine kırmızı ruj sürdü.

KIRMIZI RUJ NE ANLAMA GELİYOR?

Goal'ün haberine göre Serie A'da futbolcular, kadına şiddeti protesto etmek için 3 yıldır belirli dönemlerde yüzlerine kırmızı ruj sürerek farkındalık yaratıyor.

Oyuncular, 'Kadına şiddete kırmızı!' sloganı ile kadına şiddete karşı birlik oluyorlar.

Uygulamanın önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor.