Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya İtalya'nın Milano kentindeki hortum görüntülendi

        İtalya'nın Milano kentindeki hortum görüntülendi

        İtalya'nın kuzey bölgelerinde yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, orta ve güney kesimlerinde ise yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        İtalya'nın Milano kentinde hortum
        ABONE OL
        ABONE OL

        İtalyan basınındaki haberlere göre, ülkenin kuzey bölgelerinde görülen yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

        Treviso ve Padova kentlerinde tenis topu büyüklüğünde yağan dolu ile Vicenza, Verona ve Venedikte etkili olan şiddetli yağış, yaralanmalara ve maddi hasarlara yol açtı.

        Kuzeydeki bölgelerden Venetonun bölgesel yönetim başkanı Luca Zaia, şiddetli dolu sonucu bölgelerinde 110 kişinin yaralandığını ve çok sayıda araçta cam kırılması gibi maddi hasarların oluştuğunu bildirdi.

        İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti) Veneto Şubesi, şiddetli dolu nedeniyle kuzey bölgelerde ekin alanları ve üzüm bağlarının zarar gördüğünü belirtti.

        İtalyan Sivil Savunması da Lombardiya, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Bolzano Özerk Yönetimi ve Emilia Romagna bölgelerinde gök gürültülü sağanak, dolu ve sert rüzgar ihtimaline karşı halkı uyardı.

        Diğer taraftan, ülkenin orta ve güney bölgelerinde, Afrika kaynaklı aşırı sıcakların etkisi devam ediyor.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İklim krizinde küçük dereceler, büyük fark
        İklim krizinde küçük dereceler, büyük fark
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        "Belarus’a saldırı, Rusya’ya saldırıdır"
        "Belarus’a saldırı, Rusya’ya saldırıdır"
        Mbappe'ye rekor teklif!
        Mbappe'ye rekor teklif!
        Butik otel yandı! 2 turist öldü, 10 yaralı
        Butik otel yandı! 2 turist öldü, 10 yaralı
        Kulüplere vergi müjdesi
        Kulüplere vergi müjdesi
        CHP'de kritik toplantı başladı
        CHP'de kritik toplantı başladı
        Maganda kurşunu kör etti!
        Maganda kurşunu kör etti!
        Danimarka'da Kuran yakılmasına Türkiye'den sert tepki
        Danimarka'da Kuran yakılmasına Türkiye'den sert tepki
        "Bunun için nefes alıyorum"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        Mildiyö üzümü vurdu! Yağışlar neden oldu
        Mildiyö üzümü vurdu! Yağışlar neden oldu
        Beşiktaş'tan resmi teklif!
        Beşiktaş'tan resmi teklif!
        Gişelerde en başarılı 10 Tom Cruise filmi
        Gişelerde en başarılı 10 Tom Cruise filmi
        Alaçatı'da kaybolan 19 yaşındaki Veli Eren'e ne oldu?
        Alaçatı'da kaybolan 19 yaşındaki Veli Eren'e ne oldu?
        'İntihar etti' iddiası
        'İntihar etti' iddiası
        Beyni korumak için kritik öneriler!
        Beyni korumak için kritik öneriler!
        Zaha kararını verdi
        Zaha kararını verdi
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro