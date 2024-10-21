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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş İtalya'dan ödül yağdı! - Futbol Haberleri

        İtalya'dan ödül yağdı!

        İtalya'da bu yıl 2'incisi düzenlenen Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri'nde, Türkiye'den sporda önemli isimlere ödüller verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 20:44 Güncelleme: 21.10.2024 - 20:44
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        İtalya'dan ödül yağdı!
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        Akdeniz Gazeteciler Derneği, İtalya Spor Yazarları Derneği'nin (USSI), Avrupa Spor Yazarları Derneği (AIPS) ve Artemisia Vakfı tarafından düzenlenen Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri, Roma'nın tarihi Valentini Sarayı'ndaki törende sahiplerini buldu.

        Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Akdeniz Mükemmeliyet Ödülü'ne layık görüldü.

        Akdeniz ülkelerinde iş, sanat ve spor camiasından ünlü isimleri bir araya getiren törende, bu bölgede yaptıkları işlerle uluslararası çapta fark yaratan, barışa, dostluğa ve kültüre katkı bulunanların çabaları ödüllendirildi.

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        Takımıyla kamptaki Immobile, video mesaj göndererek, ödül dolayısıyla jüriye teşekkürlerini sundu.

        Bu arada Yücel, ödül alan eski İtalyan yıldız futbolcu Gianfranco Zola'ya Beşiktaş forması hediye etti. Zola da "Ben bu formayı terletmek için çok yaşlıyım" diyerek espri yaptı.

        Ödülünü takımı Inter'in dün akşam başkentte AS Roma ile yaptığı maç öncesinde USSI Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Dündar Keşaplı'dan alan Çalhanoğlu, törene katılamadığı için gönderdiği video mesajında teşekkür etti.

        Öte yandan İtalyan eski futbolcu Gianfranco Zola, Inter Başkanı Giuseppe Marotta, İtalyan aktris ve yönetmen Paola Cortellesi, İtalyan Artistik Jimnastik Sporcusu Sofia Raffaeli ve Rabat Belediye Başkanı Fatiha El Moudni ödül alan isimler arasında yer aldı.

        Ödülleri, USSI Başkanı Gianfranco Coppola, USSI Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Dündar Keşaplı, AIPS Avrupa Başkanı Charles Camenzuli ve Artemisia Vakfı Başkanı Maria Stella Giorlandino verdi.

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