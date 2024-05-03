İtalya'dan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki: Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiliz The Economist dergisine verdiği mülakatta Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalini göz ardı etmediğini belirtmesi ve Rusya'nın Ukrayna cephe hattını geçmesi, ayrıca Kiev'in asker destek talep etmesi halinde bu ihtimalin "meşru" şekilde gündeme gelebileceğini söylemesi, İtalya’da sağ koalisyon iktidarının tepkisini çekti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Reggio Calabria kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Her zaman Rusya ile savaşta olmadığımızı söyledik. Dolayısıyla İtalyan askerlerini Ukrayna’ya savaşmaya göndermeyeceğiz. Ukrayna’nın bağımsız bir devlet olma hakkını savunuyoruz. Fakat tekrar ediyorum. Rusya ile savaşta değiliz." dedi.

REKLAM Sağ koalisyon iktidarının diğer Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Altyapı Bakanı aynı zamanda aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini de Macron'un Ukrayna'ya askeri birlik gönderme ihtimalini tekrarlamasına X platformunda yaptığı paylaşımla sert tepki gösterdi. Salvini, "Asla bir İtalyan askeri Macron için ölmeyecek." ifadesini kullandı. Diğer yandan, La Repubblica gazetesinin haberinde, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarının Ukrayna’ya aralarında Samp-T hava savunma sistemi ve bazı topçu sistemleri de olmak üzere 9. silah yardımı paketi sağlanmasına karar verdiği ve bunu da haziran ayındaki G7 Liderler Zirvesi’ne kadar hazırlamaya çalıştığı belirtildi.

MACRON NE DEMİŞTİ? The Economist'e yaptığı açıklamada Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalini göz ardı etmediğini belirten Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya'nın Ukrayna cephe hattını geçmesi ve Kiev'in asker destek talep etmesi halinde bu ihtimalin “meşru” şekilde gündeme gelebileceğini söylemişti. Rusya'nın eylemlerini tırmandırması halinde, tüm Avrupalı liderlerin Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünmek zorunda kalacağını vurgulayan Macron, "Benim göz ardı ettiğim bir şey yok çünkü hiçbir şeyi göz ardı etmeyen biriyle karşı karşıyayız." şeklinde konuşmuştu.

REKLAM Macron ayrıca, Rusya'nın söz konusu durumu daha ileriye taşıması halinde Moldova, Romanya, Polonya, Litvanya ve diğer komşu ülkelerin güvenliği konusundaki endişelerini dile getirmişti. Avrupa'dan askeri birliklerin Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda fikir birliğine varılmasa da "hiçbir şeyin hariç tutulmaması gerektiğini" belirten Macron, "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız.” demişti. Rusya'yı “bölgesel istikrarı bozan bir güç” ve “Avrupalıların güvenliği için bir tehdit” şeklinde tanımlayan Fransa Cumhurbaşkanı, “Benim net bir stratejik hedefim var, Rusya Ukrayna'da kazanamaz. Eğer Rusya Ukrayna'da kazanırsa, Avrupa'da güvenlik kalmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Macron, daha önce yaptığı açıklamada, "Rusya'nın yenilgiye uğratılmasının Avrupa'da güvenlik ve istikrar için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz." diyerek, Ukrayna'ya asker gönderme konusunun göz ardı edilemeyeceğini söylemişti. Macron'un bu açıklamasına Polonya'dan destek gelirken Almanya ve İtalya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, bu ihtimalin söz konusu olmadığını bildirmişti. *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.