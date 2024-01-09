İtalya'dan Çağlar Söyüncü iddiası! 20 milyon euro...
İsmi Fenerbahçe ile de anılan Çağlar Söyüncü, Avrupa'da transferin gözdesi haline geldi. Atletico Madrid'de forma giyen milli stopere sarı-lacivertlilerin dışında İngiliz ve İtalyan kulüpleri de talip olurken, 20 milyon euroluk tekliflerin masada olduğu kaydedildi.
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Kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Çağlar Söyüncü, Avrupa'da transferin gözdesi oldu.
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A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosunda yer almak için daha fazla forma şansı bulabileceği bir kulübe gitmek isteyen milli stopere İtalyan ve İngiliz kulüpleri talip oldu.
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ROMA KİRALIK İSTİYOR
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; İtalyan devi Roma, Çağlar Söyüncü'yü kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
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Jose Mourinho'nun çalıştırdığı ve Zeki Çelik'in de formasını giydiği Roma'nın, başarılı stoper için kısa süre içinde resmi teklif yapacağı ifade edildi.
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PREMIER LİG'DEN 20 MİLYON EURO
Haberde ayrıca, Atletico Madrid'in milli oyuncu için başta Fulham olmak üzere birçok Premier Lig kulübünden yaklaşık 20 milyon euroluk teklifler aldığı belirtildi.
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ŞANSSIZLIKLAR YAKASINI BIRAKMADI
Atletico Madrid adına ilk 11'de çıktığı Athletic Bilbao maçında penaltıya sebep olan 27 yaşındaki oyuncu, son Sevilla karşılaşmasında ise oyuna girdikten 4 dakika sonra kırmızı kart görmüştü.
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BU SEZON 6 MAÇA ÇIKTI
Çağlar Söyüncü bu sezon Atletico Madrid formasıyla 6 maçta süre aldı. Milli futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi. 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.