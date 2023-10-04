İtalya'da yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 21 kişi hayatını kaybetti!

Başbakan Giorgia Meloni de başsağlığı mesajı paylaşarak, "Düşüncelerimiz hayatını kaybedenlerle ve onların aileleriyle. Bu trajediyle ilgili gelişmeleri takip etmek üzere Belediye Başkanı Brugnaro ile Bakanımız Piantedosi ile yakın temas halindeyim." ifadelerini kullandı.