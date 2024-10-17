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        Haberler Dünya İtalya'da taşıyıcı anneliğin evrensel suç sayılmasına dair kanun teklifi yasalaştı | Dış Haberler

        İtalya'da taşıyıcı anneliğin evrensel suç sayılmasına dair kanun teklifi yasalaştı

        İtalya'da taşıyıcı anneliğin evrensel suç sayılmasını öngören kanun teklifi, parlamentonun üst kanadı Senato'da da kabul edilerek yasalaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 09:37 Güncelleme: 17.10.2024 - 09:40
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        İtalya'da taşıyıcı annelik artık suç
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        Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin büyük ortağı aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) partisinin hazırladığı, ülkede halihazırda suç olan taşıyıcı anneliğin "evrensel suç" sayılmasına yönelik teklif, 1,5 yılı aşan parlamentodaki onay sürecini bugün tamamladı.

        Ülkede ilk olarak 26 Temmuz 2023'te parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen kanun teklifi, bugün de Senato'da oylandı.

        200 sandalyeli Senato Genel Kurulunda yapılan oylamada, 58 "hayır" oyuna karşılık, 84 "evet" oyuyla İtalya'da taşıyıcı anneliğin evrensel bir suç sayılmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi ve yasa halini aldı.

        Taşıyıcı anneliğin, İtalya'da 2004'ten bu yana suç olması dolayısıyla bu yasa tasarısının amacının, bu uygulama için yurt dışına gidilmesini engellemeyi amaçladığı belirtiliyor. Yeni yasayla, farklı ülkelerde taşıyıcı annelik uygulamasına başvuran İtalyanların 2 yıl hapis ve 1 milyon avroya kadar para cezasıyla yargılanmasının önü açılacak.

        Senato'daki oylamada "hayır" oyu kullanan muhalefetteki sol partiler ve aktivistler, bugün yasalaşan teklifi "Orta Çağ’dan kalma", "Anayasaya aykırı" olarak nitelendiriyor ve karşı çıkıyordu.

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