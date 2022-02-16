İtalya'da ötanazi referandumuna onay çıkmadı

İtalya'da ötanazi ve yardımlı intiharı savunan sivil toplum kuruluşlarının girişimiyle ölüm hakkı isteyenlere yardımcı olanlara yönelik cezaları kaldırmak için 1 milyondan fazla imzayla gündeme gelen referandum talebi, AYM yargıçlar kurulunda ele alındı.
Yüksek mahkemenin iletişim ofisinden yapılan açıklamada, AYM'nin rıza gösteren kişiyi öldürenlere yönelik cezaların kaldırılmasını, "genel olarak zayıf ve savunmasız kişiler için insan yaşamını koruyan asgari anayasal standartları bozacağı gerekçesiyle kabul edilemez" bularak reddettiği belirtildi.
KARAR HEM ELEŞTİRİLDİ HEM DESTEKLENDİ
Ölüm hakkını savunan sivil oluşum Luca Coscioni Derneğinden Marco Cappato, AYM'nin kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bizim için kötü bir haber. Bu acı çekenler ve daha uzun süre acı çekecek olanlar için kötü bir haber. Demokrasi için kötü bir haber. Ötanazi konusunda başka araçlarla devam edeceğiz." dedi.
Merkez soldan Demokratik Partinin (PD) lideri Enrico Letta, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anayasa Mahkemesinin ötanazi referandumunu reddetmesi, parlamentoyu yardımlı intihar konusundaki yasayı onaylamaya zorlamalı." ifadesini kullandı.
Aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (Fratelli d'Italia) partisinin lideri Giorgia Meloni ise AYM'nin bu kararının sağduyulu bir karar olduğunu ve hukuk sistemleri içinde yaşam hakkını savunmak için yer olduğunu kaydetti.
AA'nın haberine göre; ötanazinin yasak olduğu İtalya'da Anayasa Mahkemesi, Kasım 2019'da aldığı bir kararla, belirli sıkı kıstaslara dayanmak şartıyla yardımla hayata son vermenin kısmen önünü açmıştı.
Söz konusu kararda, iyileşmesi mümkün olmayan bir hastalığı bulunan, fiziki ve psikolojik durumu tedaviye uygun olmayan ama aldığı kararın bilincinde olan kişilerin, yardımla hayatına son verme taleplerini bölgelerindeki etik kurulun onaylaması halinde herhangi bir yasa dışı durumun olmadığına hükmedilmişti.
İtalya'da Kasım 2021’de 11 yıldır felçli olan 43 yaşındaki bir hastanın "tıbbi yardımla hayatına son verme" talebi, Marche Bölgesi sağlık makamları etik kurulu tarafından onaylanmış, bu karar, yardımlı intihar konusunda bir ilk olmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!