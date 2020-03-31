İtalya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenler için yas tutuyor.

Avrupa'da Kovid-19 salgınının merkez üssü konumundaki İtalya, yaklaşık 6 hafta önce başlayan salgında bugüne kadar ölen 11 bin 591 vatandaşını andı.

İtalyan Belediyeler Birliğinin çağrısıyla ülke genelinde, başta belediye olmak üzere, tüm devlet dairelerinde saat 12.00’de bayraklar yarıya indirildi, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Başkent Roma'daki tören de Roma Belediyesinin bulunduğu Campidoglio Meydanı'nda yapıldı.

İtalya, Avrupa Birliği (AB) ve Roma bayraklarının yarıya indirildiği törende, saygı duruşunun ardından Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi konuşma yaptı.

Son yolculuklarına dahi uğurlayamadıkları vatandaşlarını bu şekilde anmak istediklerini belirten Raggi, şunları söyledi:

"Onlar için bu mücadeleyi kazanmalıyız. Şu an bu mücadeleyi bizim sağlığımızı korumak için kendi canını ortaya koyan doktor, hemşire tüm sağlık çalışanları için, süpermarketlerde, eczanelerde, belediye otobüslerinde çalışmak durumunda olanlar için, sivil savunma çalışanları, polisler için kazanmalıyız. Onlar yaptıkları işlerle devletin ilerlemesini sağlıyor."

Raggi, evde kalarak fedakarlık yaptıklarına işaret ederek "Bu, her birimizi kurtarmak için gerekli olan. Bunu yapmak durumundayız. Hep birlikte onlar ve ülke için bunun üstesinden geleceğiz." dedi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

VATİKAN DEVLETİ DE BAYRAKLARINI YARIYA İNDİRDİ

Roma Belediyesi dışında Roma Valiliği, Venedik Meydanı’ndaki Meçhul Asker Anıtı, Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale ve Başbakanlık Sarayı Chigi’de de bayraklar yarıya indirildi.

Roma'ya komşu Vatikan Devleti de İtalya ve dünya genelindeki Kovid-19 kurbanları için bayraklarını yarıya indirdi.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli de "Cumhurbaşkanlığımızın da onayıyla İtalyan dostlarımıza dayanışmamızı ve acılarını paylaştığımızı göstermek için biz de bayrağımızı yarıya indirdik." dedi.

Diğer yandan, zorunlu haller dışında kısmi sokağa çıkma yasağının uygulandığı başkent caddelerindeki tenhalık ile normal zamanda kalabalıktan adım atılmayan tarihi Kolezyum önündeki boşluk dikkati çekti.