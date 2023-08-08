Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler BBC Dünya İtalya'da binlerce peynir tekerleği üzerine düşen bir üretici öldü

        İtalya'da binlerce peynir tekerleği üzerine düşen bir üretici öldü

        İtalya'da bir üretici, binlerce peynir tekerleğinin altında kalarak hayatını kaybetti. 74 yaşındaki Giacomo Chiapparini, Lombardia bölgesinde parmesana yakın tür bir peynir üretiyordu.

        Giriş: 08.08.2023 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        İtalya'da binlerce peynir tekerleği üzerine düşen bir üretici öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        İtalya’da bir üretici, binlerce peynir tekerleğinin altında kalarak hayatını kaybetti.

        74 yaşındaki Giacomo Chiapparini, Lombardiya bölgesinde parmesana yakın bir tür peynir üretiyordu.

        AFP haber ajasına konuşan itfaiyeci Antonion Dusi kazanın bir rafın kırılması sonucu yaşandığını söyledi.

        Kırılan raf zincirleme etki yaratarak binlerce peynir tekerleğini düşürdü.

        Peynir deposundaki rafların yüksekliğinin 10 metre olduğu kaydediliyor.

        Tekerleklerin her biri de 40 kilo civarındaydı.

        İtalyan itfaiyeci, Chiapparini’ye ancak 12 saatte ulaşılabildiğini söyledi.

        Bölgede yaşayan bir görgü tanığına göre depodaki olay “gökgürültüsü gibi bir ses” çıkardı.

        Olayın ekonomik maliyetinin ise 7 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.

        İtalyan medyasına konuşan Chiapparini’nin komşusu, peynir üreticisi adamı “çok bonkör, yardımsever biri” olarak anlattı.

        Chiapparini’nin uzun süre önce bir çocuğunu kaybettiği de aktarıldı.

        Milano’nun 50 kilometre doğusunda yaşanan ölümlü kazada depoda 25 bin civarında peynir tekerleği bulunuyordu.

        Peynirin, parmesana yakın Grana Padano türü olduğu da aktarılıyor.

        Chiapparini’nin şirketi 2006 yılından bu yana bu peyniri üretiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        "Afet boyutunda bir kuraklık yaşıyoruz"
        "Afet boyutunda bir kuraklık yaşıyoruz"
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Cinsel istismarla suçlanan doktora tahliye! Genç kıza soruşturma!
        Cinsel istismarla suçlanan doktora tahliye! Genç kıza soruşturma!
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Trabzon'da artan kiralar düğünleri iptal ettiriyor
        Trabzon'da artan kiralar düğünleri iptal ettiriyor
        Sokakta cinsel saldırıya 'Takdir indirimi!'
        Sokakta cinsel saldırıya 'Takdir indirimi!'
        Talisca noktayı koydu
        Talisca noktayı koydu
        Karısı ve üvey oğlunu öldürmüştü! Cezaevinden haber var!
        Karısı ve üvey oğlunu öldürmüştü! Cezaevinden haber var!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        İlk ve tek bilimsel çalışmanın sonucu! Kalp krizinden korunmak için kaç adım atmak gerek?
        İlk ve tek bilimsel çalışmanın sonucu! Kalp krizinden korunmak için kaç adım atmak gerek?
        Erkin Koray'ın ardından
        Erkin Koray'ın ardından
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        Habertürk Anasayfa