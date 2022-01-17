İtalya'da sahte aşı işlemi: Hemşire tutuklandı

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İtalya'da Sicilya'nın Palermo kentinde bir hemşire koronavirüs aşısını enjekte etmeden boşalttığı için tutuklandı.

Gizli video çekimiyle ortaya çıkılan kayıtlarda, hemşirenin hastalarının koluna aşıyı getirdiği daha sonra enjekte etmeden boşalttığı görüldü.

DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Hemşirenin bu işlemi, aşı olmak istemeyen ama aşı kartı almak isteyen kişiler için yaptığı belirtildi. Hemşire dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

Bu, İtalya'da kişilere aşı yapıyormuş gibi yapan ve sahte aşı yaptırmak için para alan ilk sağlık çalışanı değil.

Birkaç gün önce Ancona'da bir hemşire, rüşvet karşılığında en az 50 kişiye COVID-19 aşısı enjekte ediyormuş gibi davrandığı için tutuklandı.

İtalya'da barlar, restoranlar ve toplu taşıma gibi yerlere girişte kişilerin koronavirüse karşı aşılandığını gösteren 'Yeşil Kart' isteniyor.