İtalya: 88 - ABD: 129 | MAÇ SONUCU

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ABD, Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası finalinde İtalya'yı 129-88 yenerek şampiyon oldu.

McCoy'un basketiyle final karşılaşmasına başlayan ABD, ilk dakikalarda peş peşe 8-0 ve 13-0'lık serilerle üstünlüğü ele geçirdi. Pota altını etkili kullanan ABD, Cameron Boozer ve Dybantsa ikilisiyle etkili olduğu bölümü 32-19 önde bitirdi. İkinci periyotta da üstünlüğünü sürdüren ABD, 10-0'lık seriyle başladığı bu bölümde birçok hücumdan üst üste sayı kaydederek döndü. 12. dakikada 20 sayılık farka (39-19) ulaşan ABD, dış atışlardan da rahat skor üreterek, ilk yarıyı 73-36 galip tamamladı.

Etkili savunmasıyla birlikte İtalya'yı dış atışlara yönlendiren ABD, rakibinin hücumlardan skor bulamadan döndüğü bölümleri iyi değerlendirdi. Zaman zaman farkı 39 sayıya kadar yükselten ABD, Toombs'un basketiyle üç haneli sayılara ulaştı ve üçüncü çeyreği 100-63 üstünlükle noktaladı. REKLAM Aradaki farka rağmen savunma disiplinini bozmayan ABD, pota altından ürettiği sayılarla farkı daha da açtı ve karşılaşmayı 129-88 kazanarak dünya şampiyonu oldu.

KUPA TÖRENİ YAPILDI Final maçının ardından kupa ve ödül töreni yapıldı. FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani, dünya şampiyonluğuna ulaşan ABD'ye kupasını ve altın madalyasını verirken, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, şampiyonayı ikinci noktalayan İtalya'nın madalyalarını taktı. TBF Asbaşkanı Hüseyin Beşok ise dünya üçüncüsü olan Türkiye 17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı'nın bronz madalyasını verdi. Şampiyonanın MVP'si ABD'den Cameron Boozer olurken, Türkiye'den Kaan Onat da en iyi beşe seçildi.

Salon: Sinan Erdem Hakemler: Gvidas Gedvilas (Litvanya), Ariadna Chueca (İspanya), Alan Dos Santos (Brezilya) İtalya: Perez 18, Mathis 18, Nistrio 2, Lonati 20, Garavaglia 12, Suigo 9, Accorsi 3, Ceccato 6, Angeletti, Hassan, Granai, Carnavale, REKLAM ABD: Peat 26, Dybantsa 14, Mandaquit, Cameron Boozer 24, McCoy 13, Cayden Boozer 2, Holt 6, Smith 5, Haralson 8, Cenac 8, Stokes 17, Toombs 6 1. Periyot: 19-32 Devre: 36-73 3. Periyot: 63-100 4. Periyot: 88-129