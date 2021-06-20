İtalya, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü ve son maçında Galler'i 1-0 mağlup etti. Milli Takımımızı ve İsviçre'yi de yenen İtalya grubu 9 puanla lider olarak bitirdi. 4 puanlı Galler ise 4 puana sahip diğer ülke olan İsviçre'nin önünde averajla 2. olarak turnuvaya devam etme hakkın kazandı.

İtalya'ya galibiyeti getiren golü 39. dakikada Matteo Pessina attı. Galler'de Ethan Ampadu 55. dakikada kırmızı kart gördü.

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