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İsviçre'de çığ düşmesi sonucu 2 kişi öldü

İsviçre'de pist dışında kayak yapan bir kadın ve bir erkek, çığ düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Giriş: 06.02.2023 - 02:44 | Güncelleme: ABONE OL
İsviçre'de çığ düştü: 2 ölü
İsviçre'de çığ düştü: 2 ölü
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AA

İsviçre'de çığ sebebiyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA'nın İsviçre basınına dayandırdığı habere göre; ülkenin güneydoğusunda yer alan Graubuenden kantonunda çığ düşmesi sonucunda pist dışında kayak yapan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kanton polisi, grup içerisinde yer alan üçüncü bir kişinin kar akışına kapıldığını ancak yara almadan kurtarıldığını ifade etti. Polis, hayatını kaybedenlerin 56 yaşında bir kadın ve 52 yaşında bir erkek olduğunu açıkladı.

Kayakçıları kurtarma operasyonunun, zayıf görüş ve kötü hava koşulları nedeniyle geciktiği de ifade edildi.

Öte yandan, Avusturya'da cuma gününden bu yana toplam 8 kişi çığ nedeniyle hayatını kaybetti.

*Haberde DHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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