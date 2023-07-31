İsviçre'de 1986 yılında kaybolan dağcının cesedine yeni ulaşıldı
İsviçre'de polis, 1986'da ünlü Matterhorn Dağı'na yakın bir buzula tırmanırken kaybolan Alman dağcının cesedine ulaştıklarını duyurdu.
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İsviçre'nin Zermatt kentinde, Eylül 1986'da ünlü Matterhorn Dağı´na yakın Theodul Buzulu'na tırmanırken kaybolan dağcının cesedi ve ekipmanları bulundu.
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Polis açıklamada "Eylül 1986'da o zamanlar 38 yaşında olan bir Alman dağcı, bir dağ tırmanışından dönmediği için kayıp olarak bildirildi. O sırada yapılan aramalar başarılı olmamıştı" dedi.
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12 Temmuz 2023'te dağcıların Theodul Buzulu'nda insan kalıntılarının yanı sıra birkaç ekipman parçası keşfettiği de açıklamada belirtildi.
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Keşfin tamamının Valais kanton polisinin adli kimlik belirleme bölümüyle işbirliği içinde incelenmek üzere Sion'a, Valais Hastanesi'nin adli tıp bölümüne nakledildiği de ifade edildi.
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* Haberin görselleri Associated Press, Reuters ve DHA'dan servis edilmiştir.
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