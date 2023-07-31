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        Haberler Dünya İsviçre'de 1986'da kaybolan dağcının cesedine yeni ulaşıldı

        İsviçre'de 1986 yılında kaybolan dağcının cesedine yeni ulaşıldı

        İsviçre'de polis, 1986'da ünlü Matterhorn Dağı'na yakın bir buzula tırmanırken kaybolan Alman dağcının cesedine ulaştıklarını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 11:18
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        • 1

          İsviçre'nin Zermatt kentinde, Eylül 1986'da ünlü Matterhorn Dağı´na yakın Theodul Buzulu'na tırmanırken kaybolan dağcının cesedi ve ekipmanları bulundu.

        • 2

          Polis açıklamada "Eylül 1986'da o zamanlar 38 yaşında olan bir Alman dağcı, bir dağ tırmanışından dönmediği için kayıp olarak bildirildi. O sırada yapılan aramalar başarılı olmamıştı" dedi.

        • 3

          12 Temmuz 2023'te dağcıların Theodul Buzulu'nda insan kalıntılarının yanı sıra birkaç ekipman parçası keşfettiği de açıklamada belirtildi.

        • 4

          Keşfin tamamının Valais kanton polisinin adli kimlik belirleme bölümüyle işbirliği içinde incelenmek üzere Sion'a, Valais Hastanesi'nin adli tıp bölümüne nakledildiği de ifade edildi.

        • 5

          * Haberin görselleri Associated Press, Reuters ve DHA'dan servis edilmiştir.

        • 6
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