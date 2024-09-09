İsviçre: 1 - İspanya: 4 | MAÇ SONUCU
UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 2. maçında İspanya, deplasmanda 10 kişi kalmasına rağmen İsviçre'yi 4-1 mağlup etti. 20. dakikada Robin Le Normand'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan İspanya, Fabian Ruiz (2), Joselu ve Ferran Torres'in golleriyle kazanarak puanını 4'e yükseltti. İsviçre ise 2 maçın sonunda puan alamadı.
UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 2. maçında İsviçre ile İspanya karşı karşıya geldi. Stade de Geneve'de oynanan müsabakayı kazanan 4-1'lik skorla İspanya oldu.
İspanyollara galibiyeti getiren golleri 13 ve 77'de Fabian Ruiz, 4'te Joselu ve 80. dakikada Ferran Torres attı. İsviçre'nin tek golünü ise 41. dakikada Zeki Amdouni kaydetti.
Boğalar'da forma giyen Robin Le Normand, 20. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından İspanya puanını 4'e yükseltirken, İsviçre ise 0 puanda kaldı.
UEFA Uluslar Ligi'nin bir sonraki müsabakasında İspanya, Danimarka'yı ağırlayacak. İsviçre, Sırbistan'a konuk olacak.