İsveç'te Jon Dahl Tomasson'un görevine son verildi!
2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde son olarak Kosova'ya mağlup olan ve grubunda son sırada yer alan İsveç'te fatura teknik direktör Jon Dahl Tomasson'a çıktı. İsveç Futbol Federasyonu, Danimarkalı teknik adamın görevine son verildiğini duyurdu.
İsveç Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Jon Dahl Tomasson'un görevine son verildiği açıklandı.
İsveç Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 49 yaşındaki Danimarkalı çalıştırıcıyla yolların ayrıldığı belirtildi.
Kariyerinde Excelsior, Roda, Malmö ve Blackburn Rovers'ta görev yapan Tomasson, Şubat 2024'te İsveç'in başına geçmişti.
Tomasson yönetimindeki İsveç, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda çıktığı 4 maçta bir puan elde ederek son sırada yer aldı.