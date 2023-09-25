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        Haberler Dünya Avrupa İsveç'te bir camide çıkan yangın hasara yol açtı - Dünyadan Haberler

        İsveç'te bir camide çıkan yangın hasara yol açtı

        İsveç'in Eskilstuna kentinin Arby ilçesinde bir camide çıkan yangının büyük hasara yol açtığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 19:48 Güncelleme: 25.09.2023 - 19:59
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        İsveç'te bir camide yangın çıktı
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        İsveç devlet radyosu SR'ye açıklamada bulunan Arby Camisi İletişim Başkanı Anas Deneche, yangının kundaklama sonucu çıktığını belirtti.

        Caminin yakınında oturan bir aileden 1 senedir tehdit aldıklarını vurgulayan Deneche, "Aile tarafından 1 sene boyunca tehdit ve fiziksel saldırılara maruz kaldığımız polis raporlarında mevcut. Bu yangının kundaklama sonucu çıktığından eminiz." ifadelerini kullandı.

        Arby polisinden yapılan yazılı açıklamada, yangın sonrası caminin tamamen kullanılamaz hale geldiği ve yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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        #isveç
        #Arby Camisi
        #haberler
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