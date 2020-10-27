İsveç’ten ülkemize kadar gelip, her eve şifa olacak İsveç şurubunun tarifini vereceğim. İçerisindeki zengin ve şifalı bitkilerle hazırlayacağınız İsveç şurubunu, uzun ve sağlıklı yaşamak isteyen herkes tüketebilir. Bu şurup şifalı bitkilerden oluşur.

İsveç Şurubu İçin Gereken Malzemeler:

Aloe vera

Mür ağacı

Safran

Sinameki

Kafur

Ravent kökü

Kudret helvası

Küçük çayırgüzeli

Tiryaki

Gümüş dikeni kökü

Melek otu kökü

1,5 litre konyak ya da sirke

İsveç Şurubu Yapılışı:

Yukarıda saydığım bitkilerin kuru hali, 2 litrelik cam kavanoza aktarılır.

Konyak kullanmak isteyenler, 1,5 litre konyak ekleyebilir.

Konyak kullanmak istemeyenler ise fermentasyon işlemi için, sirke ekleyebilir.

Hazırladığınız bu şişe, 14 gün boyunca güneşe bırakılır.

Harmanlanması için, her gün çalkalanır.

14 günlük bekleme süresi bitince, şişe içindeki su bir süzgeçle süzülür.

Oluşan sıvı içecek, ev yapımı İsveç şurubu olarak size şifa dağıtacaktır.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Tek tek baharatları bulmak zor olursa, aktarlarda toz ve sıvı şekilde İsveç şurubu satılmaktadır.