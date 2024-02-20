Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir Bornova'da istismara uğrayan 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın katili duruşmada konuştu! - Son dakika haberleri

        İstismara uğrayan Eymen'in katili duruşmada konuştu!

        İzmir'in Bornova ilçesinde, cesedi tandırda bulunan 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın istismara uğrayıp, öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet ile 38 yıl hapis cezasına çarptırılan 40 yaşındaki Serkan Elçetin, 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak' suçundan yargılandığı davanın duruşmasında savunma yaptı. Elçetin, telefonunun incelenmesini isteyip, "Eymen Sadık Durak'a cinsel istismarda bulunmadım. Davaya konu olan görüntüler ne benim telefonumdan çekildi ne de yayıldı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 14:15 Güncelleme: 20.02.2024 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstismara uğrayan Eymen'in katili duruşmada konuştu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşi ölen Mine Durak'ın (29) oğluna iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı ile harekete geçti.

        OĞLUNUN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

        DHA'da yer alan habere göre ekipler, 2019 yılının eylül ayında inceleme başlattı. Polis, uzun süre eve gelmeyen Mine Durak'ı, yakınlarının yanında buldu; küçük Eymen'e ise ulaşamadı. Polise çelişkili ifade veren Durak, oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü öne sürdü.

        CESEDİ TANDIRDA BULUNDU

        Mine Durak'ın gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurundaki poşette, Eymen'in elleri ve ayakları bağlı cenazesini buldu. Eymen'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        SEVGİLİ ÇİFT TUTUKLANDI

        Polis ekipleri, Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin (40) ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durak ve Elçetin, tutuklandı, E.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İLK KARAR BOZULDU

        Soruşturmanın ardından dava açıldı. İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında; sanıklardan Mine Durak'a 'nitelikli kasten öldürme' ve 'eziyet' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7 yıl hapis, Serkan Elçetin'e de aynı suçlardan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 6 yıl hapis cezası verildi. Sanık avukatları, cezanın fazla, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ise cezaların az olduğu gerekçesiyle karara itiraz etti.

        Dosya, istinaf mahkemesine taşındı. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemede yapılan yargılamada; sanık Serkan Elçetin'in cep telefonunun kilitli olması nedeniyle incelenemediği için Jandarma Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderilerek, bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğine karar verdi. Sanık Durak'ın ise cezai ehliyeti konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan rapor aldırılmasına hükmedilerek, yerel mahkemenin kararı bozuldu.

        YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Bozma kararının ardından dava bir kez daha İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, sanık Durak'ın cezai ehliyetinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan rapor alınmasını, sanık Elçetin'in telefonunda minik Eymen'e ait istismar görüntüsü olup olmadığının tespiti için bilirkişi raporu istedi. Bilirkişi raporu tamamlanarak, dava dosyasına girdi.

        KAHREDEN GÖRÜNTÜLER

        Raporda, Eymen'in yaşça büyük bir erkeğin istismarına uğradığı görüntülerin olduğu, Eymen'in bir araçta tamamen çıplak halde ve vücudu ile yüzünde darp izinin görüldüğü fotoğrafların bulunduğu belirtildi.

        İncelemede, Mine Durak'ın Eymen ile çekilmiş videosu da bulundu. Söz konusu videoda Durak'ın, minik Eymen'i istismar ettiği görüntüler olduğu belirtildi. İncelemede, Durak'ın uyuşturucu madde yapımında kullanılan bir mekanizmayla çekilmiş video kaydının da bulunduğu tespit edildi.

        CEZAİ SORUMLULUĞU TAM

        Ayrıca telefonda, 'Güzelbahçe Deniz' ismiyle kayıtlı bir kişiyle mesajlaşmalar da yer aldı. 'Güzelbahçe Deniz' isimli kişinin Elçetin'e, cinsel içerikli mesajlar gönderdiği belirtildi. Elçetin'in telefon kaydında, 'Aa Annem' olarak kayıtlı kişiden, 'Sen Mine'ye mesaj at. Oğlunun ifadesini alacakmış. Götürsün, gitsin. Polis çok ciddi konuştu. Sakın yanlış bir şey söyleme oğlum' şeklinde mesajların olduğu da yine raporda yer aldı.

        Elçetin'in telefon rehberinde 'Mineee' ismiyle kayıtlı numaraya cinsel içerikli mesajlar da attığı belirtildi. Ayrıca bilirkişi raporunun ardından mahkemenin, Elçetin'in telefonunda 'Güzelbahçe Deniz' olarak kayıtlı kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu'nca hazırlanan raporda Mine Durak'a yapılan muayene sonucunda cezai sorumluluğunu ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığı ve bulunduğu suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

        DOSYA YARGITAY'A DA TAŞINDI

        Mahkeme heyeti, Durak ve Elçetin'i birlikte 'fikir ve eylem birliği içinde hareket edip kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklara, 'çocuğun nitelikli istismarı' suçundan 20'şer yıl hapis cezası verildi, bu ceza suçun birden fazla kişiyle gerçekleştirilmesi nedeniyle 30'ar yıla yükseltildi.

        Suçun 'cebir ve tehdit' ile gerçekleştirilmesi ve birden çok kez zincirleme olarak gerçekleşmesi nedeniyle de her 2 sanığın cezaları artırılıp, 67'şer yıl 6'şar aya çıkarıldı. Sanığa yasalar gereği 30 yıldan fazla ceza verilemeyeceği için, bu cezaları 30'ar yıl hapis cezasına çevrildi. Heyet, Elçetin ve Durak'ı, 'eziyet' suçundan da 8'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

        Sanık avukatlarının itirazı üzerine dosya istinafa taşındı. Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını Yargıtay'da temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle onadı. Elçetin ve Durak'a verilen ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 38'er yıl hapis cezası, istinafta onanmasının ardından bu kez Yargıtay'a gitti.

        Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan deliller ile gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığını, hükme esas alınan ve reddedilen delillerin açıkça gösterildiğini belirtti. Daire, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığına, eylemlerin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığına vurgu yaptı.

        Raporların yeterli ve hüküm kurmaya elverişli olduğunun altını çizen 1'inci Ceza Dairesi, temyiz sebeplerinin incelenmesinde hukuka aykırılık bulunmadığına karar verdi. Temyiz istemlerinin reddine hükmeden Ceza Dairesi, sanıklara verilen ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 38'er yıl hapis cezasını onadı.

        BİR DAVA DAHA AÇILDI

        Ayrıca Mine Durak ve Serkan Elçetin'in, cinsel istismarda bulundukları anların görüntülerini kayda alarak 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak' suçundan asliye ceza mahkemesinde ayrı ayrı 10'ar yıla kadar hapis istemiyle bir dava açıldı. İzmir 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın 2'nci duruşması, bugün görüldü. Serkan Elçetin, duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Taraf avukatları ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) avukatları da duruşmada hazır bulundu. Mine Durak ise SEGBİS'teki sorun nedeniyle katılamadı.

        "GÖRÜNTÜLERİ VE FOTOĞRAFLARI ÇEKMEDİM"

        Duruşmada savunmasını yapan Serkan Elçetin, "Şu an telefonum adli emanette. Devlet tarafından el konuldu. Daha önce savcılıkta da söylemiştim. Söz konusu görüntüleri ve fotoğrafları çekmedim. Eymen Sadık Durak'a cinsel istismarda bulunmadım. Telefonumda, Eymen Sadık Durak'ı parka götürüp, oyun oynarken çektiğim fotoğraf ve videolar var. Davaya konu olan görüntüler ne benim telefonumdan çekildi ne de yayıldı. Telefonumun incelenmesini istiyorum" dedi. Hakim, Mine Durak'ın yazılı ifadesini okudu. Elçetin ile 3 yıl kadar birlikte yaşadıklarını, çocuğun da kendileriyle olduğunu belirten Durak'ın ifadesinde, Elçetin'in kendisine uyuşturucu kullandırttığını ve çocuğuna istismar uyguladığını söylediği belirtildi.

        "NİYE BENDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI"

        Çocuğu istismar edip, etmediği sorulan sanık Elçetin, "Madem öyle bir şey vardı Mine Durak, niye benden şikayetçi olmadı? Polisler, ilk gün gözaltına aldığı zaman niye bu durumdan bahsetmedi. Sonradan bazı kişilerden akıl alıp, benim de adımı karıştırdı" dedi. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da sanıkların bu suçtan kurtulmak amacıyla ağır cezada yargılandıkları davanın kesinleşmiş hapis cezasına rağmen suçu birbirlerine attıkları belirtip, şikayetçi oldu.

        Avukatlar, İ.S.'nin uzun süredir tanık olarak dinlenemediğini belirtip, hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Cumhuriyet savcısı da eksik hususların giderilmesini talep etti. Hakim, tanık İ.S. hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

        5 yaşındaki Eymen'i katletmişlerdi! Anne ve sevgilisiyle ilgili son karar!
        5 yaşındaki Eymen'i katletmişlerdi! Anne ve sevgilisiyle ilgili son karar! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Eymen Sadık Durak
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ağaçlar köklerinden söküldü! O anlar kamerada! Dev hortum!
        Ağaçlar köklerinden söküldü! O anlar kamerada! Dev hortum!
        9 kişinin öldüğü arazi kavgasında askerlere de ateş açılmış!
        9 kişinin öldüğü arazi kavgasında askerlere de ateş açılmış!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Yüksek yargıda seçim dönemi! Gözler yüksek yargıda
        Yüksek yargıda seçim dönemi! Gözler yüksek yargıda
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?
        Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?
        Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar!
        Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar!
        Trafikte saygı boşluğu
        Trafikte saygı boşluğu
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Trafikten kurtulmak için kaldırıma çıktı!
        Trafikten kurtulmak için kaldırıma çıktı!
        Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür
        Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür
        "Ölsem dahi artık bir okulda anım var"
        "Ölsem dahi artık bir okulda anım var"
        Santos da "Necip" dedi!
        Santos da "Necip" dedi!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        Habertürk Anasayfa