Orjin Grup ve Doğuş Grubu ortaklığı ile 2005 yılında inşaatına başlanan İstinye Park, 2007 yılında faaliyete başlamıştır. 87 bin metrekaresi mağaza alanı toplam 270 bin metrekare inşaat alanı, 280 mağazası ve 3600 araçlık otopark kapasitesi ile İstanbul’daki en önemli alışveriş merkezlerinden biri olarak hizmet veriyor.

ÖDÜLLÜ PROJE

İstinye Park; 2008 yılında dünyanın en büyük gayrimenkul ve perakende fuarı Mapic’ten ‘Yılın Alışveriş Merkezi Geliştiricisi’, 2009 yılında Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi ICSC’den Maxi Ödülleri kapsamında ‘Grand Opening, Expansion & Renovation’, ‘Maxi Silver Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Ardından yine ICSC’nin ‘Avrupa’nın En İyi Alışveriş Merkezi’ seçtiği İstinye Park, Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği AMPD’ye ait “Yılın Alışveriş Merkezi” ödülüne de layık görüldükten sonra, son olarak 2012 yılında perakende dalında “FIABCI Prix d'Execellence” ödülünü kazandı.

İSTİNYE PARK AVM AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ

İstinye Park AVM hafta içi her gün mesaiye sabah 10.00'da başlar ve akşam kapanış saati olan 22.00'a kadar aralıksız olarak devam eder. İstinye Park AVM; 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermektedir.

İstinye Park'ta Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve arefe günlerinde çalışma saatleri değişiklik göstermektedir.

İSTİNYEPARK AVM İLETİŞİM BİLGİLERİ 2019

İstinye Park AVM, İstinye Bayırı Caddesi No:73 34460 Sarıyer-İstanbul adresinde bulunmaktadır. İstinye Park'a 0212 345 55 55 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.