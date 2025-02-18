İstinat duvarı çöktü

Samsun'da istinat duvarının çöktüğü sokak trafiğe kapatıldı.

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Olay, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi Uygur Türkleri Sokak üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, dün geceden itibaren yağışların etkili olduğu Samsun'da 2 ev arasında kalan istinat duvarı çöktü.

Yolun bir kısmı da kayan toprakla uçuruma giderken, park halindeki bir otomobil yol ile uçurum arasında kaldı.

Olay yerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, otomobil halatla çekilerek uçuruma düşmekten kurtarıldı.

Otomobilin çekilmesinin ardından zarar gören elektrik telleri ve diğer bağlantılar emniyete alınırken, yol da insan ve araç geçişişine kapatıldı. Yetkililerin olayın yaşandığı noktada inceleme başlattı.