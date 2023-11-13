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        Haberler Gündem Çevre İzmir Foça'da istila sürüyor: Sahiller denizanaları ile doldu - Öne çıkan haberler

        Foça'da istila sürüyor! "Kış geldi gidecekler diye umuyorduk ama maalesef gitmediler"

        İzmir'in turistik ilçesi Foça'da aylar aylar önce başlayan denizanası istilası devam ediyor. Yağmur ve rüzgarın da etkisiyle sahiller denizanaları ile doldu. Balık ağlarına da dolanmaları balıkçıları zor durumda bıraktığı görüldü. 2023 yılında maalesef denizanalarının Foça'yı mesken tuttuğunu ifade eden turizmci, "Öyle bir sardılar ki geçen yaz ayından bu yana Foçalı turizmciler olarak bize epey zarar ettirdi. Halen de istila devam ediyor. Kış geldi gidecekler diye umuyorduk ama maalesef gitmediler" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 11:49 Güncelleme: 13.11.2023 - 13:08
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        İstila süren Foça'da yeni yıl endişesi!
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        İzmir'in sahil ilçesi Foça'da ağustos ayından bu yana Foça sahillerinde görülen denizanalarının sayısı ger geçen gün artıyor. Son iki gündür yağmur ve rüzgarın etkisi ile Foça kıyılarına akın eden denizanaları havadan görüntülendi.

        İrili ufaklı denizanalarının plajlardaki kumların üstünde ve teknelerin etrafında toplandığı gözlemlendi. Balık ağlarına dolanan denizanaları balıkçıları zor durumda bırakırken, yaz sezonunda turizmi de olumsuz etkiledi.

        "AĞLARIMIZ ZARAR GÖRMEYE BAŞLADI"

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        Foça'da 40 yıldır balıkçılık yapan Ali Kemiksiz isimli vatandaş, "Bu yıl denizanaları yoğunluğundan dolayı balık ağlarımız zarar görmeye başladı. Ağlarda biriken denizanaları ağları patlatıyor ya da çekerken ağlar parçalanıyor. Bir fok balığı, kaplumbağa, yunus gibi zarar vermiyor, ağlara dolandığında temizlemek güçleşiyor ve ağlardan çıkartırken hasar oluşuyor" dedi.

        "40 YILDAN BERİ İLK DEFA GÖRÜYORUM"

        Uzun yıllardır balıkçılık yapan Mehmet Kamil Halıcı da, "Denizanası bolluğunu 40 yıldan beri ilk defa görüyorum. Bundan önce de oluyordu ama çok az miktardaydı. Zamanla da kayboluyordu. Bu defa epey uzun sürdü. Şu anda sahilden açığa kadar hemen hemen 2 kilometreye kadar dolu” dedi

        2023 yılında maalesef denizanalarının Foça'yı mesken tuttuğunu ifade eden 50 yıllık turizmci otel sahibi Sebahattin Karaca ise, "Öyle bir sardılar ki geçtiğimiz yaz ayından bu yana Foçalı turizmciler olarak bize epey zarar ettirdi. Halen de istila devam ediyor. Kış geldi gidecekler diye umuyorduk ama maalesef gitmediler" diye konuştu.

        "2024 YILI İÇİN ENDİŞELİYİZ"

        2024 yılı için de endişeli olduklarını belirten Karaca, "Okyanus kıyılarında köpekbalıklarının insanlara zarar vermemesi için demir ağlar örüyorlar, buraya da demir ağ değil ama insanların denize girecekleri mesafe kadar kıyı şeridine ağlar örülebilir. Böylelikle denizanaları sahile gelemezler. Bu şekilde belki 2024 yılını kurtarabiliriz. Denizanası istilası nedeniyle sadece turizm değil kent ekonomisi de zarar gördü" ifadelerini kullandı.

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        #son dakika haberleri izmir
        #foça
        #denizanası
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