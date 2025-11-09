Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstiklal'de silahlı saldırı! Yaralılar var! | Son dakika haberleri

        İstiklal'de silahlı saldırı! Yaralılar var!

        İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde dehşet anları yaşandı. Olayda bir kişi silahla çevredekilere ateş açtı. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2025 - 09:56 Güncelleme: 09.11.2025 - 09:56
        İstiklal'de silahlı saldırı! Yaralılar var!
        Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki bir sokakta kafeteryada çalışan Salih B. (22), motosikletle geldiği sokakta, otelin önünde bekleyen çalışan Talip T.’yi (36) darp etti.

        DHA'nın haberine göre kavgada, otelden silahla dışarı çıkan Sayim T. (58) ise, Salih B. ve Emircan A.’ya (25) kurşun yağdırdı.

        Olayda saldırıya uğrayan 2 kişi yaralanırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri olaya karışan Sayim T., Talip T. ve Ömer A.’yı (26) gözaltına aldı. Otelde yapılan aramalarda olayda kullanılan ve bulundurma ruhsatı olan 2 silah ele geçirildi. Saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

        Olay, dün saat 10.00 Şehit Muhtar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, önceden gürültü nedeniyle aralarında husumet olan kafeterya çalışanı Salih B. (22), motosikletle geldiği sokakta, otelin önünde bekleyen Talip T.’yi (36) darp etti. Kavgada, otelden silahla dışarı çıkan Sayim T. (58) ise, Salih B. ve Emircan A.’ya (25) kurşun yağdırdı. Olayda saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Sokak güvenlik şeridi çekilerek kapatılırken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

        BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

        Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri olaya karışan Sayim T., Talip T. ve Ömer A.’yı (26) gözaltına aldı. Otelde yapılan aramalarda olayda kullanılan ve bulundurma ruhsatı olan 2 silah ele geçirildi. Saldırının güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Olayda yaralanan Emircan A.’nın poliste 2, Ömer A.’nın ise 1 suç kaydı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bilgisi edinildi.

        SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Yaşanan kavga ve otel sahibinin ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletle gelen sokağa gelen şüphelinin otel önündeki kişiyi darp ettiği anlar görülüyor. Daha sonra otelden çıkan başka bir kişi, silahla ateş açıyor. Sokakta silahlı kişiye tepki gösteren başka bir kişi ise, saldırıdan yara almadan kurtuluyor. Ardından da koşarak sokaktaki bir dükkana sığınıyor.

